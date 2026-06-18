No es hambre voraz, son los anticonceptivos: un estudio vincula la píldora con más atracones emocionales

Archivo - Anticonceptivo, pildora - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BRIAN - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los anticonceptivos hormonales son utilizados por millones de mujeres en todo el mundo, pero sus efectos podrían extenderse más allá de la fertilidad. Una nueva investigación ha detectado un aumento de la alimentación emocional durante los periodos en los que las usuarias toman las píldoras activas, lo que abre nuevas preguntas sobre el impacto de estas hormonas en la conducta alimentaria.

Un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) de Estados Unidos, ha observado un aumento en los atracones de comida al tomar píldoras hormonales en forma de anticonceptivos orales, aunque no en todas las mujeres.

Publicado 'JAMA Network Open', este es el primer estudio a gran escala sobre los cambios en los síntomas relacionados con los atracones asociados al uso de anticonceptivos orales.

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El estudio longitudinal hizo un seguimiento a 422 mujeres del Registro de Gemelos de la Universidad Estatal de Michigan que tomaban anticonceptivos orales combinados o anticonceptivos que incluían hormonas sintéticas de estrógeno y progestina.

Estos anticonceptivos incluyen píldoras activas que contienen hormonas sintéticas, como estrógeno y progestina sintéticos, así como píldoras inactivas o placebo sin hormonas. La inclusión de píldoras activas e inactivas brindó a los investigadores una oportunidad única para examinar los cambios en los atracones de comida cuando una mujer tomaba sus píldoras activas en comparación con las inactivas.

Durante 49 días consecutivos, los investigadores hicieron un seguimiento de los cambios en la alimentación emocional en las mujeres, una forma de atracón en la que las personas consumen comida en exceso en presencia de emociones negativas.

422 MUJERES SEGUIDAS 49 DÍAS CON REGISTRO DIARIO DE LA INGESTA

El estudio halló un aumento significativo en la ingesta emocional de alimentos en mujeres que tomaban píldoras activas en comparación con aquellas que tomaban píldoras inactivas. Estos hallazgos se observaron tanto en la muestra completa de mujeres como en aquellas que reportaron antecedentes actuales o pasados de episodios clínicos de atracones.

Investigaciones previas han sugerido que las hormonas ováricas (estrógeno y progesterona naturales) desempeñan un papel importante en el riesgo de atracones en mujeres. Estos nuevos hallazgos sugieren que las hormonas sintéticas presentes en los anticonceptivos orales combinados también podrían aumentar dicho riesgo.

"Estos hallazgos son importantes para resaltar el posible impacto negativo de los anticonceptivos orales combinados en las mujeres. Sin embargo, es importante señalar que no todas las mujeres del estudio desarrollaron atracones; son seguros para muchas mujeres, y es probable que el riesgo se dirija a aquellas con otros factores de riesgo", recalca Kelly Klump, autora principal del estudio y profesora distinguida de la Fundación de Investigación de la MSU en el Departamento de Psicología de la MSU.

Se necesitan estudios futuros para identificar mejor quiénes están en riesgo y fundamentar enfoques de medicina personalizada para la salud de la mujer.

El estudio también reveló que el hecho de informar diariamente sobre los atracones, también conocido como automonitoreo, ayudó a disminuirlos en las participantes. Esta disminución se observó incluso cuando las mujeres tomaban píldoras hormonales activas.

"Descubrimos que el autocontrol era una herramienta eficaz para mitigar el riesgo en las mujeres que participaron en el estudio", añade Klump. "Cuantas más herramientas podamos brindar a las mujeres y más información podamos ofrecer a los profesionales médicos sobre estos riesgos, más eficaz será la atención que se les pueda ofrecer".

Al informar a los profesionales médicos sobre los efectos de los anticonceptivos orales combinados en los atracones y la importancia del autocontrol, los investigadores esperan que un enfoque más personalizado pueda ayudar a quienes están en riesgo.