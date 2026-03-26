No encuentra mayor prevalencia de hipertensión intracraneal idiopática en mujeres que usan anticonceptivos hormonales

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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hipertensión intracraneal idiopática se produce cuando aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo sin causa aparente. Puede provocar dolores de cabeza crónicos e incapacitantes, problemas de visión y, en raras ocasiones, pérdida permanente de la visión.

Suele afectar sobre todo a mujeres jóvenes con obesidad o aumento reciente de peso, lo que ha alimentado durante años la sospecha de que las hormonas sexuales y los tratamientos hormonales podrían influir en su aparición. En ese contexto, muchas pacientes y profesionales se han preguntado si el uso de anticonceptivos hormonales —desde las píldoras combinadas hasta los DIU o los implantes— podría aumentar el riesgo de desarrollar este problema de presión cerebral

UN TRASTORNO QUE PREOCUPA A MUJERES JÓVENES CON OBESIDAD

La anticoncepción hormonal, incluidas las píldoras anticonceptivas y los dispositivos intrauterinos (DIU), no está asociada con una mayor prevalencia de un trastorno de la presión cerebral llamado hipertensión intracraneal idiopática, según un metaanálisis de autores de la Universidad de Toronto en Canadá, publicado en 'Neurology'.

"Las recomendaciones sanitarias para las personas con hipertensión intracraneal idiopática son inconsistentes debido a la preocupación de que los anticonceptivos hormonales, incluidas las píldoras anticonceptivas y los DIU, puedan estar asociados a un mayor riesgo de padecer esta afección en ciertos individuos", informa el doctor Arun NE Sundaram, FRCPC, autor del estudio y miembro de la Universidad de Toronto en Canadá. "Sin embargo, nuestro metaanálisis no halló ninguna asociación entre los anticonceptivos hormonales y la prevalencia de la hipertensión intracraneal idiopática".

Para el metaanálisis, los investigadores revisaron 13 estudios que, en conjunto, incluyeron a 5.351 participantes femeninas con hipertensión intracraneal idiopática y a 669.260 participantes femeninas sin esta afección.

QUÉ HAN ANALIZADO SOBRE ANTICONCEPTIVOS Y PRESIÓN CEREBRAL

La edad promedio fue de 33 años. Los estudios abarcaron el uso de píldoras anticonceptivas, DIU, anillos vaginales anticonceptivos, inyecciones anticonceptivas como la medroxiprogesterona, implantes anticonceptivos subcutáneos y parches anticonceptivos.

Los investigadores no encontraron ninguna relación entre los anticonceptivos hormonales y la prevalencia de la hipertensión intracraneal idiopática. "Nuestros hallazgos pueden brindar tranquilidad al sugerir que el uso de anticonceptivos hormonales podría no estar relacionado con esta afección", aporta Sundaram. "Sin embargo, es importante señalar que la evidencia es limitada y se necesitan estudios amplios y bien diseñados, especialmente en grupos de pacientes diversos, para confirmar estos resultados".

Una limitación del metaanálisis fue el reducido número de estudios considerados apropiados para su inclusión. Además, algunos estudios contaban con un número menor de participantes, lo que podría dificultar la detección de diferencias sutiles.