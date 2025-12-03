Nefrólogos piden mejorar el abordaje y la atención sanitaria a las mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica - SEN

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) han pedido mejorar el abordaje y la atención sanitaria a las mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica (ERC), pues tienen hasta diez veces más riesgo de desarrollar preeclampsia y otras complicaciones durante la gestación.

Así se han pronunciado en el 'I Curso de Nefrología y Embarazo: Manejo Integral de la Enfermedad Renal Cónica en Gestantes' de la SEN, en el que han señalado que estas acciones pueden minimizar los factores de riesgo de complicaciones y problemas de salud en este periodo y lograr mejores resultados y una asistencia más adecuada y personalizada a la población femenina.

"La ERC puede ser causa de complicaciones en el embarazo, y a su vez, el propio embarazo puede acelerar la progresión de la disfunción renal. Todas las embarazadas con ERC tienen un mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales, lo que plantea dudas y cuestiones clínicas y éticas al equipo médico responsable en torno a la atención y seguimiento de la concepción y el embarazo", ha afirmado la coordinadora del curso, Iara da Silva.

Su impacto en la gestación es "muy significativo", ya que puede causar complicaciones materno-fetales en el embarazo e incluso parto prematuro o de bajo peso al nacer, comparado con mujeres sin afectación en el riñón.

Durante su intervención, Da Silva ha afirmado que en las últimas dos décadas se ha aprendido que un adecuado asesoramiento pregestacional asociado a un estrecho control y seguimiento prenatal, en una unidad multidisciplinar de alto riesgo nefro-obstétrico, permite minimizar los factores de riesgos asociados de problemas durante la gestación, y permite reducir la tasa de complicaciones y así mejorar los resultados en las pacientes.

"Nos muestra que es indispensable desarrollar un manejo especializado y multidisciplinar por parte de los nefrólogos y otros profesionales sanitarios, como los obstetras o médicos de atención Primaria", ha añadido la doctora Da Silva, también nefróloga en el Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona.

LOS NEFRÓLOGOS NO RECIBEN LA FORMACIÓN NECESARIA

A pesar de ello, Da Silva ha expuesto que los nefrólogos no reciben la formación "necesaria" para tratar temas como la salud reproductiva en pacientes con ERC, lo que genera "inseguridad" y repercute en una atención "que no es la adecuada" para las mujeres con afectación renal en la salud reproductiva y en su seguimiento prenatal.

De hecho, en el curso se ha puesto de manifiesto que el 31 por ciento de los nefrólogos nunca realiza una consulta de información dedicada a salud reproductiva a sus pacientes, y que el 63 por ciento lo realiza de forma poco frecuente, según datos de una encuesta realizada por el Grupo de Género y Salud Renal de la SEN.

La especialista también ha subrayado la importancia de que los centros hospitalarios dispongan de este tipo de consultas con equipos multidisciplinares (Nefrólogo-Obstetra), que en la actualidad solo hay tres en toda España, en las que se atiendan a las mujeres con ERC de manera previa al embarazo y con servicios orientados al asesoramiento y seguimiento durante toda la gestación y el posparto.

"Igualmente, hay que concienciar e informar a las mujeres de la importancia de esta atención clínica, por su salud y la de su bebé", ha incidido Da Silva.

Por su parte, la cocoordinadora del curso, la doctora Marta Arias, ha destacado el "papel esencial" de los nefrólogos en el cuidado de las embarazas con enfermedades renales, y que su trabajo junto con los obstretas es "fundamental" para prevenir y manejar complicaciones como la disfunción placentaria, los trastornos hipertensivos del embarazo y el daño renal asociado a la preeclampsia, que afectan tanto la gestación como el pronóstico renal y cardiovascular a largo plazo.

"Es muy importante mejorar nuestra formación y conocimientos en este ámbito, que no se reciben en la carrera universitaria, y fomentar una mayor implicación de nuestros profesionales", ha insistido Arias, nefróloga en la Sección de Diálisis del Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona.

La formación ha tenido como objetivo sensibilizar a la comunidad nefrológica sobre la necesidad de aplicar un abordaje más amplio y completo para las mujeres embrazadas con ERC y ofrecer una formación actualizada y práctica sobre el manejo nefrológico del embarazo, que ha incluido integralmente el espectro de la ERC desde la evaluación del riesgo cardiovascular y el manejo de la proteinuria hasta los tratamientos renales sustitutivos y el seguimiento posparto.

Asimismo, se han tratado aspectos como la prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales trastornos hipertensivos en el embarazo, la importancia de la consulta nefro-obstétrica, el consejo pregestacional y claves en el manejo de la ERC en la gestación, las glomerulopatías y las terapias renales sustitutivas en esta etapa, o varios talleres sobre microangiopatía trombótica, lesión renal aguda o el manejo de las pacientes trasplantadas de riñón.