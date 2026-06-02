El Museo del Romanticismo presenta 'Endometriosis. El dolor silenciado', el nuevo proyecto de Laia Abril

La muestra fotográfica forma parte del Festival PHotoESPAÑA 2026 y podrá visitarse gratuitamente hasta el 13 de septiembre. - MUSEO DEL ROMANTICISMO

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Romanticismo, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, participa en la Sección Oficial del Festival PHotoEspaña con la exposición 'Endometriosis. El dolor silenciado 1860-2026', un proyecto inédito de la artista Laia Abril (Barcelona, 1986), Premio Nacional de Fotografía 2023 y la creadora más joven en recibir este reconocimiento.

La instalación reúne los cuerpos fragmentados de siete personas con endometriosis y construye un relato visual sobre la disociación física y emocional necesaria para sobrevivir al dolor crónico. A través de imágenes de gran potencia simbólica, Abril evoca la violencia obstétrica y la persistente invisibilización de una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

La exposición establece una continuidad histórica entre la patologización de los cuerpos femeninos y la deslegitimación sistemática del dolor. La obra denuncia cómo, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, la medicina ha operado con frecuencia más como un mecanismo de control que de cuidado.

Con este proyecto, el Museo Nacional del Romanticismo propone una reflexión crítica sobre las narrativas históricas vinculadas al cuerpo, la enfermedad y la construcción cultural de la feminidad, conectando problemáticas contemporáneas con los discursos científicos y sociales surgidos durante el siglo XIX.