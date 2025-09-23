Las mujeres tienen una actitud "más proactiva" que los hombres sobre su salud, según un estudio

Ellos dependen más de familia, pareja o profesionales

LLEIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJgol) y el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) ha concluido que las mujeres adoptan una actitud "más proactiva" y autónoma en el abordaje de sus problemas de salud que los hombres.

El trabajo, publicado en la revista 'Archives of Public Health', pone de manifiesto que ellas se implican más en "el conocimiento, el seguimiento y la prevención de sus problemas de salud", mientras que ellos tienden a depender más de apoyo externo como familia, pareja o profesionales, informa el IdiapJgol en un comunicado de este martes.

La investigación ha analizado las diferencias de género en la autogestión de la salud entre personas con multimorbilidad, es decir, con dos o más enfermedades crónicas.

Se basa en una metodología cualitativa, con la realización de entrevistas en profundidad semiestructuradas a 43 pacientes con multimorbilidad de 3 centros de atención primaria en Lleida, seleccionados mediante muestreo intencionado para garantizar su diversidad.

ALFABETIZACIÓN EN SALUD

Uno de los aspectos que presenta mayor disparidad entre géneros es el conocimiento sobre la salud: en este sentido, los resultados apuntan que las mujeres "se esfuerzan más" en adquirir conocimientos sobre los tratamientos a los que se someten.

La investigadora del IdiapJgol y el IRBLleida y primera firmante del estudio, Laia Llubes, ha destacado que las mujeres "no solo asumen la responsabilidad del seguimiento y control de su medicación, sino que también buscan comprender mejor los tratamientos para gestionarlos de forma efectiva".

En cambio, los hombres tienden a mostrar niveles más bajos de alfabetización en salud y a menudo delegan la gestión de la medicación a sus parejas o personas cuidadoras.

MAYOR BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

El estudio muestra que los hombres tienden a seguir las instrucciones médicas sin cuestionarlas, mientras las mujeres muestran "una mayor iniciativa en la búsqueda de alternativas y estrategias de gestión".

El equipo investigador ha subrayado que hacen falta intervenciones sensibles al género que, en el caos de las mujeres, debería centrarse a dar apoyo a la toma de decisiones y a evitar sobrecarga cuando también hacen de cuidadoras y, en el caso de los hombres, deberían orientarse a "fomentar la autonomía, la búsqueda precoz de ayuda y la participación en redes de apoyo comunitario".