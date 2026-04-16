Archivo - Mujer con un porro de marihuana. - ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 22 por ciento de las personas atendidas en la red por adicciones con sustancia son mujeres, porcentaje que asciende al 24 por ciento en el caso de las adicciones sin sustancia, advierten desde la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), que alerta de que las mujeres con adicciones tardan de media 10 años más que los hombres en pedir ayuda, y los da

"Estas cifras no reflejan una menor incidencia, sino las dificultades que encuentran las mujeres para acceder y mantenerse en los tratamientos", han puesto de relieve en el Congreso estatal de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, que se está celebrando en Murcia.

Entre las principales barreras destacan el estigma social, la carga de los cuidados, la dependencia económica, el miedo a perder la custodia de hijos e hijas o la falta de recursos adaptados. En este sentido, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, ha señalado que "los datos muestran que las mujeres llegan más tarde a los recursos y en situaciones de mayor complejidad", lo que refuerza la necesidad de adaptar las respuestas a sus realidades.

En esta misma línea, la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Suereda Llul, quien ha participado en la inauguración del Congreso, ha asegurado que el género en la atención a las adicciones es "prácticamente invisible" y ha indicado el "largo camino que hay que recorrer aquí". Así ha insistido en que no se pueden ofrecer los mismos recursos a personas con diferentes realidades, como son las mujeres y los hombres y ha apostado por avanzar en un marco común para mejorar la equidad y el impacto en las atenciones.

LA PREVENCIÓN, UNA PRIORIDAD PENDIENTE

Desde UNAD se ha reclamado un modelo de prevención basado en la evidencia, con financiación estable y que incorpore la perspectiva de género y el enfoque interseccional. "Sabemos que la prevención funciona, que reduce riesgos y mejora la vida de las personas, pero sigue sin ocupar el lugar central que debería tener", ha señalado Poyato, quien ha insistido en que "no puede seguir siendo el eslabón más débil".

Así se ha abordado la necesidad de revisar los modelos de atención, tradicionalmente diseñados desde enfoques masculinizados, para adaptarlos a las necesidades reales de las mujeres. En este sentido, se ha puesto el foco en la importancia de garantizar recursos específicos para ellas, mejorar la coordinación entre sistemas y reforzar la formación de las personas profesionales.

Asimismo, se ha alertado sobre realidades que requieren una mayor atención, como el consumo de psicofármacos en mujeres, especialmente en población joven y mayores.

En el Congreso también se ha puesto de manifiesto también la estrecha relación entre violencia y adicciones, evidenciando que se trata de realidades "profundamente" interconectadas. Según sus datos, alrededor del 80 por ciento de las mujeres en tratamiento por adicciones con sustancia y el 70 por ciento de las mujeres con adicciones sin sustancia han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida.