¡Mucho cuidado con beber tónica durante el embarazo! Y otros consejos para esta etapa

MADRID, 24 Sep. (EDIZIONES) -

El embarazo es una etapa en la vida de la mujer especial. Es natural. La mujer no está enferma, al contrario, para muchas representa una de las mejores fases de su vida. Si bien son unos meses en los que es aconsejable cuidarse un poco más de la cuenta. Al fin y al cabo, un ser humano se está formando en nuestro interior.

Aunque 'a priori' pueda llamar la atención, entre estas recomendaciones se encontraría la de no abusar de la tónica, pese a no ser una medida muy conocida por las mujeres. El caso es que, según explica el jefe de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional (Madrid) en una entrevista con Infosalus, el doctor Juan Vidal, la tónica contiene quinina que, en altas concentraciones, podría ser perjudicial para cualquiera, pero en el caso concreto de los bebés podría alterar su desarrollo auditivo.

"Tomar tónica durante el embarazo tiene un riesgo. Tiene quinina que, en altas dosis, podría ser perjudicial para cualquiera, pero es que dentro del embarazo está el bebé y la quinina pasa a la sangre y la del bebé no puede contenerla porque se puede alterar el desarrollo auditivo del niño. Si se toma de vez en cuando no pasa nada, eso sí. Pero a diario no es bueno, y se debe desaconsejar su toma en esta etapa", recalca el también miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Aquí el doctor Vidal recuerda que durante la gestación sí estarían totalmente desaconsejadas las bebidas excitantes y, por supuesto, la toma de alcohol. "Las bebidas excitantes con cafeína están desaconsejadas, como la coca cola, que tiene dos inconvenientes: tiene cafeína y glucosa. Ahora bien, esta bebida la hay disponible sin éstas, por lo que mujeres con la tensión muy baja pueden tomarla, pero si tienen tensión normal o alta no deben hacerlo", agrega.

Sobre el café y el té, el también fundador y exvicepresidente de la Sociedad Española de Contracepción aclara que se puede tomar uno al día, aunque insiste en que tampoco hay que abusar de ninguno de ellos.

"El embarazo puede ser un momento muy importante en la vida de la mujer para modificar sus hábitos si no hace una dieta adecuada. Las comidas no deben ser abundantes, sí 5 al día, pero menos cantidad. Deben tomar un desayuno normal, luego a media mañana un yogur o una fruta; comer al mediodía; a media tarde fruta, leche o quesos pasteurizados; y por la noche una cena más ligera para dormir bien porque el sueño es fundamental, es lo que recupera a la madre y al feto", agrega el doctor Vidal.

Eso sí, el experto de Quirónsalud subraya que hay que desmitificar que no se debe comer por dos durante el embarazo, a pesar de que hay gente que todavía lo dice. "Sólo un poco más, unas 200 kilocalorías como mucho, y consistiría en aumentar un poco el consumo de proteínas porque el feto las necesita para su formación. El ser humano somos proteína y agua, entonces el bebé las toma y si la madre no las toma evidentemente el bebé se las tomará y la madre se quedará con proteínas bajas y no es conveniente", añade.

LA TOXOPLASMOSIS

Aquí el jefe de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional (Madrid) recuerda el problema de la toxoplasmosis con determinados productos, un parásito que puede ocasionar enfermedad en el feto.

Desde la SEGO recomiendan en este sentido lavarse las manos antes de las comidas; no ingerir carne cruda, ni poco cocinada; congelar más de 48 horas la carne; evitar procesos de curación o ahumados, así como embutidos, porque estos no han demostrado eliminar los quistes que podrían ocasionar la infección, eso sí, si están cocinados no habría problema; lavar los vegetales con abundante agua; tomar leche pasteurizada; realizar las tareas de higiene de los gatos domésticos siempre con guantes y diariamente; o emplear siempre guantes en las labores de jardinería y de contacto con tierra.

Igualmente, el ginecólogo recuerda la necesidad de mantener una dieta equilibrada, donde prime el consumo de verdura, "viene bien para el intestino con tendencia al estreñimiento en el embarazo", así como la toma de fruta en ayunas, como por ejemplo el kiwi, la piña o la naranja, ya que favorecen el tránsito intestinal.

Otros cuidados que a juicio del doctor Vidal son recomendables durante el embarazo son la realización de ejercicio, como por ejemplo Pilates para embarazadas, o ejercicios de preparación al parto, así como nadar, o caminar, que son los más fáciles de realizar.

"El embarazo es una etapa natural en la vida de la mujer, pero en la que hay que cuidarse mucho y controlar la dieta. Es vital realizar ejercicio. Hay que acudir al ginecólogo de vez en cuando para que le controle el peso, así como la tensión, y le dé consejos sobre cualquier cosa que pudiera surgir en los análisis, así como en las ecografías, que son imprescindibles", sentencia el doctor Vidal.