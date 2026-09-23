MSF reivindica en el Congreso Mundial del Cáncer que la atención oncológica a mujeres es posible en crisis humanitarias

Archivo - Programa de MSF en Blantyre, Malaui. Diciembre, 2022. - DIEGO MENJIBAR/ MSF - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) reivindicará por primera vez en el Congreso Mundial del Cáncer, que se celebra esta semana en Hong Kong, que es posible prestar atención oncológica a mujeres en contextos frágiles y humanitarios, a partir de la experiencia de sus programas en Mali y Malaui, donde la organización ha desarrollado iniciativas de prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos.

No obstante, ha recordado que es "urgente" actuar para eliminar las barreras que dificultan el acceso a la prevención, al diagnóstico temprano y a un tratamiento adecuado. Y ha señalado que la carga del cáncer ya representa una amenaza creciente para la salud pública en muchos de los países donde trabaja MSF, y las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada.

"Aproximadamente el 80 por ciento de las muertes por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en el mundo se producen en países de ingresos bajos y medianos. De cara a 2050, los expertos en salud mundial estiman que el número de casos de cáncer en estos países aumentará un 150 por ciento", indican.

"Hoy, nuestros equipos proporcionan atención oncológica -desde el cribado hasta el tratamiento y los cuidados paliativos- en varios países. Colaboramos con ministerios de salud, profesionales comprometidos, redes comunitarias y expertos en la lucha contra el cáncer. Queremos seguir aprendiendo y contribuir a avanzar hacia una mayor equidad en este ámbito", explica la doctora Claire Rieux, directora médica de MSF en París (Francia).

RECURSOS LIMITADOS, LOS PRECIOS ELEVADOS, LA ESCASEZ DE MEDICAMENTO

MSF señala que en muchos contextos con recursos limitados, los precios elevados, la escasez de medicamentos, la falta de personal especializado y la debilidad de los sistemas de suministro y adquisición "siguen impidiendo que las personas diagnosticadas con cáncer accedan al tratamiento y a la atención que necesitan".

"Con demasiada frecuencia, las personas con cáncer se ven privadas de acceso al tratamiento y a la atención no porque no existan herramientas eficaces, sino porque sus precios las ponen fuera de su alcance, porque no están disponibles cuando se necesitan o porque no son adecuadas para contextos y países con recursos limitados", afirma el doctor Zarak Jan, asesor de incidencia de la Campaña de Acceso de MSF.

A su juicio, "ha llegado el momento de que los países y los financiadores demuestren una firme voluntad política para cerrar esta brecha, invirtiendo en atención oncológica y garantizando que los diagnósticos y tratamientos que salvan vidas sean asequibles, adaptables y estén disponibles para las personas en contextos con pocos recursos y en crisis humanitarias".