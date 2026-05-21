La mitad de las mujeres con endometriosis esperan más de cuatro años para recibir un diagnóstico

Archivo - Mujer con dolor abdominal sostiene el modelo anatómico del útero y los ovarios con patología. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 50 por ciento de las mujeres españolas con endometriosis esperó más de cuatro años para recibir un diagnóstico y el 49 por ciento afirma que la patología afecta de forma significativa a su calidad de vida, según recoge el 'Informe TABOO: visibilizando tabús en salud de la mujer', de Gedeon Richter.

Los expertos reunidos en una jornada en la que se han presentado los principales datos han coincidido en la importancia de mejorar la detección precoz de patologías como la endometriosis, además de seguir avanzando hacia un modelo de salud accesible, educativo y normalizado en torno a la salud femenina.

El documento busca exponer las creencias, barreras y tabús que siguen condicionando la conversación social y clínica sobre la salud femenina, a partir de la visión de 12.000 mujeres de entre 18 y 59 años de seis países europeos, de las que 2.000 son españolas.

Entre otros aspectos, revela que un 35 por ciento de las mujeres españolas no ha utilizado ningún método anticonceptivo y, a la hora de seleccionar uno, las encuestadas priorizan que este se adapte a su estilo de vida. En esta línea, destaca que casi un 30 por ciento rechaza la píldora del día después por miedo a los efectos secundarios. También apunta que más de la mitad recurre a redes sociales y medios digitales como principal fuente de información.

Además, el informe asevera que persiste el estigma hacia las mujeres que deciden retrasar su maternidad por motivos profesionales o socioeconómicos. Las dificultades para conciliar son señaladas por un 58 por ciento como una de las principales barreras para la maternidad. La congelación de ovocitos, aun siendo una opción conocida por más del 80 por ciento de las mujeres españolas encuestadas, no se sitúa como una de las prioritarias para preservar la fertilidad.

La menopausia es uno de los aspectos más desconocidos por las mujeres, pues a pesar de que existen 270 síntomas asociados a esta etapa, solo un seis por ciento de las encuestadas considera tener un alto nivel de conocimiento sobre los mismos. Con todo, más del 40 por ciento afirma que esta etapa tiene un impacto directo en su vida sexual.

DAR VOZ A CUESTIONES INVISIBILIZADAS

Durante la jornada, distintos expertos han destacado que se debe reforzar tanto la información basada en evidencia científica como la conversación social sobre cuestiones que históricamente han permanecido invisibilizadas.

En este sentido, han señalado la importancia de reforzar el papel de la educación sanitaria en todas las etapas de la vida de la mujer, y de derribar mitos persistentes en torno a la anticoncepción y la menopausia, promoviendo decisiones más informadas y acompañadas por profesionales sanitarios.

"Este encuentro refleja nuestro compromiso con la salud de la mujer más allá del ámbito terapéutico. Queremos contribuir a generar una conversación más abierta, basada en evidencia y centrada en las necesidades reales de las mujeres en todas las etapas de su vida", ha afirmado el director general de Gedeon Richter Ibérica, Szabolcs Szemánszki.

La jornada ha contado con la participación de la ginecóloga especializada en reproducción asistida Anabel Salazar; el presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), José Quílez; la presidenta de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), Silvia P. González; la jefa de Servicio de Ginecología del Hospital Universitario La Paz, Alicia Hernández; la directora de MiriamGineHub, Miriam Al Adib; y la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), Ana Bujaldón Solana.