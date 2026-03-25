El miedo es el motivo principal por el que el 43% de las españolas que no acuden a su cribado de cáncer de cérvix

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El miedo es el motivo principal por el que el 43 por ciento de las españolas que no acuden a su cribado de cáncer de cérvix, le siguen factores logísticos y sociales que dificultan la asistencia; además, el 25 por ciento de las encuestadas cita compromisos laborales como un impedimento, mientras que un 15 por ciento señala la necesidad de cuidar de terceros (hijos o dependientes) como la razón para no priorizar su propia salud.

Estos datos se desprende del estudio, realizado por GWI para Roche en seis países -entre ellos España, junto a Bélgica, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal-, a 5.518 personas usuarias de Internet de 16 a 64 años, que muestra que, pese a la amplia disponibilidad de los programas de cribado de cervix, las barreras emocionales, laborales y de cuidados siguen impidiendo que muchas mujeres acudan a una cita que puede salvar vidas.

"Es una paradoja que, siendo el cáncer de cérvix uno de los más prevenibles, el miedo sea la causa detrás del 43% de los casos en los que no se acude al cribado en España. Estos datos nos indican que no basta con tener la tecnología disponible; debemos derribar las barreras emocionales que frenan la prevención", afirma Patricia Doliwa, Marketing Team Lead Patología y Molecular de Roche Diagnostics España.

A pesar de estas barreras, el estudio identifica factores que podrían revertir la situación, como es el acompañamiento, ya que para una de cada cuatro españolas, ir acompañada es clave para acudir a su revisión. En este sentido, la encuesta muestra que el 25 por ciento de las mujeres en España ha acompañado a otra a su prueba de cribado de cáncer de cérvix.

Otro factor que podría ayudar es el papel de la pareja, ya que el 27 por ciento de las españolas habla de su experiencia con su pareja, y el 35% con sus amistades, cifras que demuestran una mayor apertura al diálogo en comparación con la media global.

Finalmente, las redes de apoyo, que en España son más activas que en otros mercados. Un 65 por ciento de las encuestadas declara tener un rol activo ofreciendo apoyo emocional a otras mujeres, mientras que un 36 por ciento declara tener un rol de apoyo práctico y un 14 por ciento declara no tener ningún rol de apoyo respecto a los demás.

"Afortunadamente, contamos con una red de solidaridad excepcional: una de cada cuatro mujeres ya acompaña a otras a su revisión, demostrando que el apoyo mutuo es una herramienta de salud clave. Es imprescindible normalizar esta conversación y ofrecer soluciones más flexibles para eliminar este cáncer hacia 2030", continúa Doliwa.

El informe subraya una tendencia preocupante en toda Europa: las millennials (de entre 29 y 42 años) son las más propensas a faltar a sus citas. Los datos a nivel europeo muestran que las mujeres de entre 30 y 40 años registran las tasas más altas de inasistencia, un 27 por ciento por encima de la media de todos los grupos de edad analizados.

Al comparar los datos por grupos de edad en los países estudiados, el 31 por cientode las Millennials (29-42 años) ha pospuesto o faltado a sus citas; el 25% por ciento de la Generación X (43-61 años) presenta retrasos en el cribado, y solo el 16 por ciento de la Generación Z (16-28 años) y Baby Boomers (62-64 años) ha retrasado o cancelado sus citas.