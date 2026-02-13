Microbiota y salud femenina: la conexión con los estrógenos que puede cambiarlo todo

Archivo - Prueba 'myBIOME' de microbioma intestinal - SYNLAB/MICROBA - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EDIZIONES) -

La salud de las mujeres no sólo está influenciada por las hormonas sexuales, y por la biología reproductiva, sino también por las diferencias en el sistema inmunitario, y en la composición de la microbiota (intestinal, vaginal, y endometrial); de forma que hay mayor predisposición en la mujer a padecer determinadas enfermedades.

En el caso concreto de la microbiota, Silvia Gómez Senent, médico especialista en aparato digestivo, con más de una década de estudio sobre la microbiota, recuerda durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que la composición microbiana intestinal y vaginal difiere entre sexos, y responde a cambios hormonales (pubertad, embarazo, y menopausia); de manera que "esta interacción entre hormonas, inmunidad, y microbiota influye directamente en la susceptibilidad a enfermedades".

Durante nuestra conversación, con motivo de la reciente publicación de 'La vida que nos habita' (Plataforma Editorial), resalta además que, en el caso de la mujer, el conocimiento de la microbiota ha demostrado que influye en todo lo relacionado con el metabolismo de los estrógenos.

"El que tengamos más o menos estrógenos en la sangre está influido por el hígado y por nuestra microbiota. Cuando el metabolismo de los estrógenos está alterado y se da un ambiente más inflamatorio, esto se puede relacionar con endometriosis, con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), así como en la evolución de enfermedades estrógeno-dependientes, al desarrollo de tumores ginecológicos, como el de mama o el de endometrio. Si se produce un disbalance en el otro sentido, y hay escasez de estrógenos, esto puede verse en la menopausia", detalla.

De hecho, en el caso de la menopausia, la doctora Gómez Senent subraya que "mejorando nuestra microbiota intestinal podemos favorecer determinados síntomas que se dan" durante esta etapa en la vida de la mujer.

LA MICROBIOTA TAMBIÉN INFLUYE EN NUESTRO SISTEMA INMUNITARIO

Pero también esta experta en microbiota subraya que este microsistema de microorganismos que habita a nivel de intestino es capaz de regular el sistema inmune que hay a nivel intestinal, "el segundo más abundante después del sistema inmune que va por la sangre", de manera que, en función de cómo esté regulado, y de si hubiere una inflamación de bajo grado detrás, esto podría perpetuar o precipitar las enfermedades de tipo autoinmune igualmente.

Otro punto relevante sobre la microbiota de la mujer es que el ecosistema intestinal regula también la permeabilidad del intestino, y realmente esto también influye en la mujer, tal y como explica: "Si la microbiota regula que el intestino sea más o menos poroso, pasarán más o menos sustancias que irán a otras zonas. Esto, unido a determinados desajustes hormonales en determinados periodos de la vida de la mujer, agrava la posibilidad de aparición de enfermedades autoinmunes".

LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO DE FUERZA PARA LA MICROBIOTA

A la hora de cuidar la microbiota a lo largo de la vida, la doctora Gómez Senent señala que la mujer, en concreto, puede mejorar o tener una microbiota más equilibrada si mantiene una adecuada higiene del sueño, y si también cuida su alimentación, es decir, que evita los ultraprocesados, así como los productos relacionados con las harinas y con los azúcares.

Pero también habla del sedentarismo, de la necesidad de huir de él al máximo y de inducir mucho a la mujer a hacer pausas saludables, levantarse cada hora mientras trabaja, subir las escaleras andando, por ejemplo, y caminar un poco; aparte, por supuesto, de la realización de ejercicio de fuerza, tres días a la semana, durante media hora cada día.

"El músculo, cuanto más se potencia, se considera casi como un órgano, ya que libera una serie de hormonas que influyen en la microbiota, y también al revés. Además, es súper importante la gestión del estrés, y que éste no te afecte. Hoy en día hay herramientas cada vez más a nuestra mano, como las respiraciones, el yoga, o el baile para regularlo", advierte esta digestóloga experta en microbiota.

Pero también menciona en último lugar y referente a la salud de nuestra microbiota el uso indiscriminado de fármacos, cuando hoy por ejemplo muchas personas los toman cada vez más sin receta médica, como los antiinflamatorio de dosis bajas, aparte también del uso brutal de la suplementación sin criterio alguno, y con suplementos a lo mejor que no tienen aval o ni que ni siquiera llegan a las dosis mínimas. Todo esto también influye".