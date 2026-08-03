La menopausia prematura es un factor de riesgo de hipertensión arterial

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MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que llegan a la menopausia antes de los 40 años tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar hipertensión arterial que aquellas que la experimentan después de los 45, según un nuevo estudio realizado con más de 107.000 mujeres.

El riesgo alcanzó su punto máximo entre las mujeres que tuvieron la menopausia prematuramente entre los 25 y los 35 años, según un estudio se publicado en línea en 'Menopause', la revista de The Menopause Society.

Se sabe que los cambios hormonales durante la transición menopáusica influyen en el riesgo general de enfermedad de la mujer, y la menopausia precoz se ha relacionado con mayores tasas de cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular. Sin embargo, la evidencia que vincula directamente el momento de la menopausia con la hipertensión ha sido inconsistente: algunos metaanálisis previos encontraron una asociación, mientras que otros no.

Un reto clave ha sido separar los efectos hormonales directos de la menopausia de los efectos indirectos derivados del aumento de peso, los cambios metabólicos y otros factores de riesgo cardiovascular que suelen acompañar a la transición menopáusica.

Para abordar esta deficiencia, los investigadores analizaron datos de 107.836 mujeres posmenopáusicas inscritas en el Biobanco del Reino Unido entre 2006 y 2010, a las que siguieron durante una mediana de casi 15 años hasta finales de 2003.

El estudio clasificó a las mujeres según la edad de la menopausia (normal, después de los 45 años; temprana, entre los 40 y los 45 años; y prematura, antes de los 40 años), así como por tipo de menopausia (natural frente a quirúrgica) y realizó un seguimiento de los nuevos diagnósticos de hipertensión arterial a lo largo del tiempo.

Durante el período de seguimiento, 18.508 mujeres (17,2 %) fueron diagnosticadas con hipertensión. El riesgo aumentó progresivamente a medida que disminuía la edad de la menopausia: el 16,6 % de las mujeres con menopausia a una edad normal desarrollaron hipertensión, en comparación con el 18,8 % de las mujeres con menopausia precoz y el 22,6 % de las mujeres con menopausia prematura.

Tras ajustar por más de 50 variables, incluyendo peso, hábitos de vida, antecedentes familiares y valores de laboratorio, las mujeres con menopausia prematura aún presentaban un riesgo un 12,3 % mayor de desarrollar hipertensión que las mujeres que alcanzaron la menopausia después de los 45 años.

Un análisis posterior, que modeló la edad de la menopausia en una escala continua, reveló que el riesgo máximo no se alcanza en el límite tradicional de la menopausia precoz (40 años), sino entre los 25 y los 35 años.

Esto sugiere que el riesgo cardiovascular asociado a la menopausia precoz podría concentrarse en un grupo de mujeres aún más jóvenes de lo que se había definido previamente. La menopausia quirúrgica se asoció con mayores tasas de hipertensión en los análisis iniciales, pero esta asociación no se mantuvo al considerar otros factores de riesgo.

Basándose en estos hallazgos, los autores del estudio recomiendan que los médicos consideren la edad de la menopausia como un factor de riesgo cardiovascular independiente, especialmente para las mujeres que la experimentan antes de los 40 años.

Además del asesoramiento individualizado sobre la terapia hormonal, señalan que la detección y el control precoces de la hipertensión arterial representan una oportunidad para ayudar a reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo en este grupo de mujeres.

"Los resultados de este estudio ponen de relieve las posibles consecuencias adversas a largo plazo para la salud asociadas a la menopausia precoz y, en particular, la necesidad de realizar controles periódicos de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión. Asimismo, se recomienda de forma rutinaria el uso de terapia hormonal en mujeres con menopausia precoz, al menos hasta la edad natural de la menopausia, salvo que existan contraindicaciones", concluye la doctora Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society.