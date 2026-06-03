Menopausia y éxito evolutivo: por qué la menopausia es clave para la evolución humana

Archivo - Mujer abanicándose por el calor. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EDIZIONES) -

Durante décadas, la menopausia se ha interpretado casi exclusivamente desde una perspectiva médica centrada en los síntomas y en la pérdida de fertilidad. Sin embargo, una de las teorías más fascinantes de la biología evolutiva plantea una visión radicalmente distinta: las mujeres viven muchos años después de su etapa reproductiva porque las abuelas son fundamentales para la supervivencia de la especie humana.

Conocida como 'la teoría de la abuela', esta hipótesis sostiene que el cuidado, la experiencia, y el apoyo de las mujeres mayores permite criar generaciones más sanas, aumentar la supervivencia infantil, y favorecer la evolución social y cognitiva de nuestra especie.

Hoy, mientras la Ciencia sigue profundizando en los mecanismos biológicos de la menopausia, expertos en evolución humana, en antropología, y en salud femenina reivindican también el enorme valor social, emocional, y sanitario de las mujeres en esta etapa de la vida. Una mirada que no sólo ayuda a entender mejor la evolución humana, sino también a desmontar muchos de los estigmas que todavía rodean a la menopausia.

LA MENOPAUSIA, UNA 'RARA AVIS' EN LOS MAMÍFEROS

Y es que... ¿Sabías que junto con la mujer, en el reino animal tan sólo un tipo de ballenas, las dentadas, y las orcas experimentan menopausia? El resto de las mamíferas mueren cuando ya no pueden procrear. ¿A qué se debe este fenómeno?

De hecho, la mujer vive un tercio de su vida en la posmenopausia y la razón principal, o el argumento de peso lo tiene la menopausia y la conocida como 'teoría de la abuela'. Se trata de una teoría evolutiva basada en que, gracias una vez más a las abuelas, se obtienen beneficios genéticos para la supervivencia de la especie. Sí, las abuelas son necesarias en las familias más que nunca hoy en día y la evolución así lo ha probado.

Precisamente Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de Fisiología en la Universidad de La Laguna, trata este asunto en Neuropausia (Rocaeditorial), donde aborda cómo el cerebro de la mujer afronta la menopausia, y destaca entre otros este fenómeno. "Somos seres sociales desde nuestros orígenes. Precisamente, es uno de los aspectos que muchas veces en evolución se han planteado, el cómo es posible que nuestra especie mantenga a las mujeres si no son útiles desde el punto de vista reproductivo", remarca esta experta durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus.

LAS ORCAS TAMBIÉN TIENEN MENOPAUSIA

Comenta en el libro que al estudiar a poblaciones de orcas se ha observado que las que ya no son reproductivas ayudan a los miembros de la familia a aumentar el número de nietos supervivientes. Así, dice que las hembras después de la menopausia son las matriarcas sabias que ayudan a la manada a prosperar gracias a su experiencia. "Pueden ofrecer sus conocimientos en situaciones difíciles de hambruna u otras inclemencias que pongan en peligro su supervivencia", subraya.

Y es que, si lo pensamos bien, si las orcas siguieran siendo fértiles se tendrían que ocupar de su prole y dedicarían por tanto menos tiempo a la prosperidad del resto del grupo, y "serían menos eficaces como salvadoras de la especie", precisa.

EL PAPEL VENERADO DE LAS MATRIARCAS FAMILIARES

De hecho, Raquel Marín habla de las épocas ancestrales, donde las mujeres de edades más avanzadas, o las mujeres sabias han sido las matriarcas a las que han venerado desde tiempos antiguos. "Actualmente, en las sociedades occidentales el núcleo familiar se ha reducido, pero la abuela sigue siendo una persona de referencia que aporta seguridad y equilibrio al grupo", manifiesta esta neurocientífica.

"Si se piensa bien, la posmenopausia es de gran importancia a nivel personal y familiar. Si eres madre sientes la extraordinaria experiencia de traer nuevas vidas al mundo. Si eres abuela estás realizando la transmisión de la existencia. Y si no eres ninguna de las dos cosas, sin duda, estamos abriendo las puertas al futuro a otros seres humanos entre todos", zanja Marín.