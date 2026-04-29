Menopausia antes de los 40: el cambio hormonal dispara un 40% el riesgo de enfermedad coronaria

Archivo - Mujer entrando en la menopausia. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YACOBCHUK - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La menopausia precoz, cuando se produce antes de los 40 años, no solo adelanta sofocos y cambios de ánimo: también puede pasar factura al corazón. Un nuevo estudio publicado en JAMA Cardiology señala que estas mujeres tienen hasta un 40% más riesgo de sufrir enfermedad coronaria a lo largo de su vida, lo que apunta a la necesidad de vigilar de cerca su salud cardiovascular desde la consulta de atención primaria y cardiología.

UN MARCADOR CLAVE DE RIESGO CARDÍACO DE POR VIDA

Las mujeres que entran en la menopausia natural antes de los 40 años tienen un riesgo aproximadamente un 40% mayor de desarrollar una enfermedad coronaria a lo largo de su vida que las mujeres que experimentan la menopausia más tarde, según un amplio estudio de Northwestern Medicine (Estados Unidos), el primero en calcular el riesgo cardíaco de por vida asociado con la menopausia prematura.

Los resultados, que se publican en 'JAMA Cardiology', sugieren que los médicos deberían preguntar sistemáticamente a las mujeres sobre la edad a la que les llega la menopausia, aprovechando la transición menopáusica como una oportunidad para identificar a las mujeres con mayor riesgo e intervenir de forma más temprana.

"Cuando la menopausia se produce antes de los 40 años, las mujeres aún tienen por delante más de la mitad de su esperanza de vida", comenta la doctora Priya Freaney, autora principal del estudio y profesora adjunta de medicina en la división de cardiología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

"Es fundamental comprender el riesgo acumulado de padecer enfermedades cardíacas relacionadas con obstrucciones a lo largo de su vida", añade.

DÉCADAS DE DATOS Y UNA BRECHA QUE GOLPEA MÁS A LAS MUJERES NEGRAS La cardiopatía coronaria es una afección en la que las arterias del corazón se obstruyen o estrechan debido a la acumulación de depósitos grasos llamados placas. Al restringir el flujo sanguíneo al corazón, estas placas pueden provocar episodios repentinos (infartos) o daños graduales (debilitamiento del músculo cardíaco).

El estudio, que siguió a más de 10.000 mujeres estadounidenses durante décadas, también reveló que la menopausia precoz era tres veces más frecuente entre las mujeres negras que entre las blancas (15,5% frente a 4,8%). Según Freaney, esta disparidad probablemente refleja una compleja combinación de factores relacionados con la vida, problemas de salud y desigualdades estructurales, más que diferencias biológicas inherentes.

Freaney y sus colaboradores analizaron datos de 10.036 mujeres posmenopáusicas, tanto negras como blancas, que participaron en seis estudios estadounidenses de larga duración, entre ellos el Estudio del Corazón de Framingham, el Estudio del Riesgo de Aterosclerosis en las Comunidades y la Iniciativa para la Salud de la Mujer.

Se realizó un seguimiento a las mujeres entre 1964 y 2018. Durante ese tiempo, los científicos de Northwestern encontraron más de 1.000 casos de eventos de enfermedad coronaria en los datos, incluidos ataques cardíacos fatales y no fatales. Incluso teniendo en cuenta factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y la diabetes, la menopausia precoz se asoció con un riesgo un 41% mayor de enfermedad coronaria en las mujeres negras y un riesgo un 39% mayor en las mujeres blancas.

En el estudio, los científicos señalan que las causas de la menopausia precoz no se comprenden del todo y probablemente sean multifactoriales. Entre los posibles factores contribuyentes se incluyen factores genéticos, biológicos y ambientales, así como la aparición temprana de la primera menstruación, hábitos de salud (como fumar), la obesidad y los efectos acumulativos del estrés crónico.

Tampoco está claro si la transición menopáusica en sí misma crea un entorno vascular que favorece la aparición de enfermedades, o si las mujeres que experimentan una menopausia precoz ya tienen un perfil de riesgo subyacente que las predispone tanto a la menopausia precoz como a las enfermedades cardiovasculares.

QUÉ HACE EL ESTRÓGENO EN EL CORAZÓN (Y QUÉ PASA CUANDO BAJA ANTES DE TIEMPO)

Incluso a la edad promedio, los cambios hormonales de la menopausia pueden afectar la salud cardiovascular. Durante la menopausia, la disminución de los niveles de estrógeno desencadena cambios que aumentan el riesgo de enfermedad coronaria.

"A medida que disminuyen los niveles naturales de estrógeno, independientemente de la edad, aumentan el colesterol y la presión arterial, la grasa corporal se distribuye hacia el abdomen, la masa muscular disminuye, los niveles de azúcar en sangre pueden desregularse y las arterias se endurecen", explica Freaney, quien también es directora del Programa de Atención Cardíaca para Mujeres del Instituto Cardiovascular Bluhm de Northwestern Medicine. En conjunto, estos cambios en un corto período de tiempo aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Según Freaney, los hallazgos también ponen de manifiesto una deficiencia en la forma en que se aborda la menopausia en la atención médica. "Todos los profesionales sanitarios deben sentirse cómodos preguntando sobre la menopausia, ya que tenemos receptores de estrógeno desde la cabeza hasta los pies".