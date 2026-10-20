Médico recomienda 150 minutos semanales de actividad física moderada en mujeres embarazadas sin contraindicaciones

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El médico y director científico corporativo de Grupo Cinfa, Julio Maset, ha recomendado a todas las mujeres sin contraindicaciones médicas que se mantengan activas durante el embarazo y, en concreto, ha destacado que lo aconsejable es realizar, al menos, 150 minutos de actividad física moderada a la semana para percibir sus beneficios.

Según ha detallado, entre estos efectos positivos se encuentran la mayor incidencia de parto vaginal y la prevención de complicaciones y trastornos como la diabetes gestacional, las afecciones hipertensivas, el parto pretérmino, la cesárea, la ganancia de peso excesiva de la madre y un bajo peso del bebé al nacer, así como del dolor lumbar, la incontinencia urinaria y la depresión postparto.

Maset ha puntualizado que, antes de empezar la actividad física, las mujeres deben consultar con sus ginecólogos y profesionales sanitarios para evaluar si presentan alguna contraindicación que pueda impedir o limitar su práctica deportiva, además de recibir indicaciones sobre los ejercicios que pueden realizar.

"El deporte queda contraindicado en supuestos como placenta previa tras la semana 20 de gestación, embarazo múltiple, amenaza de parto prematuro o preeclampsia", ha comentado el especialista, que ha añadido otras contraindicaciones, como pérdida recurrente de embarazos previos, embarazo gemelar después de la semana 28, trastornos alimentarios o enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

En los casos en los que sí está recomendada la práctica de ejercicio físico, ha detallado que la rutina debe incluir actividades que mejoren la resistencia aeróbica, la fuerza muscular, el equilibrio, la coordinación motora, la flexibilidad y el fortalecimiento del suelo pélvico.

Asimismo, ha aconsejado a las mujeres que realicen el ejercicio dentro de un programa específico para embarazadas, o bien con el asesoramiento profesional de un monitor o entrenador cualificado que vigile que se lleva a cabo de forma correcta.

EVITAR AMBIENTES CALUROSOS

Julio Maset ha desaconsejado la práctica de deporte al aire libre en ambientes calurosos o húmedos, con el objetivo de prevenir la hipertermia materna, es decir, el incremento de la temperatura corporal por encima de los 38 grados que se produce cuando el cuerpo absorbe más calor del que libera.

Además, ha recordado la importancia de beber agua antes, durante y después de la actividad, al tiempo que ha destacado los beneficios de calentar antes, para preparar al cuerpo, y estirar después, para aliviar la tensión en músculos y tendones.

El doctor ha hecho hincapié en la importancia de no cansarse demasiado. "El objetivo es mantener una buena forma física, pero sin necesidad de alcanzar un pico máximo de rendimiento", ha señalado.

Tras ello, ha detallado las prácticas que las embarazadas deben evitar. En primer lugar, ha apuntado a los movimientos bruscos y las posiciones muy forzadas y, en concreto, ha aconsejado que, después del primer trimestre, no permanezcan mucho tiempo tumbadas boca arriba, ni de pie sin moverse.

"Y, por supuesto, en esta etapa de la vida, deben descartarse también los deportes que entrañen riesgo de caídas o de traumatismos en el abdomen como la equitación, el esquí alpino, algunos deportes de raqueta, el fútbol, el baloncesto y los deportes de contacto", ha aseverado.