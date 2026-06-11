La medicina de precisión sigue fallando a las mujeres: piden reformar la investigación para incluir la biología femenina

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MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts (Estados Unidos) han identificado oportunidades para subsanar la importante brecha en el conocimiento científico sobre la salud de la mujer, una disparidad que atribuyen al hecho de que la medicina de precisión aún no considera adecuadamente la biología femenina.

Los autores presentan en 'Science Advances' una vía hacia la reforma: Primero, la medicina de precisión debe aceptar el sexo como una fuente de variación biológica en lugar de un inconveniente que complica los hallazgos. Segundo, la financiación debe alinearse con este nuevo marco, priorizando las propuestas que garanticen una participación femenina sustancial al examinar enfermedades prevalentes en mujeres. Tercero, los investigadores deben ir más allá de la simple inclusión de mujeres en los estudios.

El trabajo insiste en que los investigadores deberían comenzar el proceso científico formulando preguntas específicas de género. "Al invertir en investigación rigurosa y con perspectiva de género, e incorporar el análisis desagregado por sexo en el diseño, la presentación de informes y la práctica, podemos cerrar brechas de larga data que limitan el alcance de la medicina de precisión", escriben los autores.

"El camino a seguir es claro: tratar las diferencias de sexo como una parte intrínseca del rigor científico, financiar las preguntas que plantea la salud de la mujer y responsabilizarnos de los resultados que se traduzcan en vidas más largas y saludables", concluyen.