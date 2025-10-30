Una matrona destaca que el apoyo temprano y continuo de una consultora certificada incrementa el éxito de la lactancia

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La matrona Diana Jiménez Ciriero del Hospital Quirónsalud San José, certificada como consultora de lactancia por la Junta Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia (IBCLC), ha destacado que el apoyo temprano y continuo de una matrona con esta certificación incrementa "significativamente" el éxito de la lactancia materna.
"Una IBCLC es una profesional certificada internacionalmente con una preparación rigurosa y específica en lactancia materna", ha recalcado Jiménez, expresando que esta figura profesional está capacitada para prevenir, detectar y resolver desde problemas comunes, tales como dolor, grietas, mal agarre o baja producción, hasta situaciones complejas, como anquiloglosia, prematuridad, hipogalactia, relactación o lactancia en condiciones especiales.
Tras ello, ha explicado que otros profesionales pueden tener un conocimiento más general, mientras que una IBCLC está capacitada para por su formación especializada en la lactancia materna, lo que les permite huir de mitos" y "falsas creencias" tales como "no producir suficiente leche" o "el bebé debe dormir toda la noche sin amamantar".
Un apoyo que no sea adecuado o suficiente puede dar lugar a asesoramientos incorrectos y derivar en un abandono precoz de la lactancia, lo que se produce precisamente por esta falta de formación específica.