El masaje perineal reduce el riesgo de desgarros durante el parto y disminuye significativamente el dolor

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La matrona del Hospital Quirónsalud San José (Madrid) Diana Jiménez Ciriero, experta en masaje perineal, ha destacado que esta técnica ayuda a mantener la integridad del periné, reduce el riesgo de desgarros en la zona durante el parto y también disminuye de forma significativa el dolor y otras molestias tanto intraparto como en el puerperio y hasta tres meses después del parto.

Así lo ha señalado Jiménez, quien ha enfatizado en su utilidad para prevenir traumatismos perineales durante el parto, lesiones que sufren entre un 80 y 85 por ciento de las mujeres, tanto de forma espontánea, como por una episotomía, esto es, un corte en los tejidos del perineo que rodean la vagina con el fin de aumentar el tamaño del introito vaginal en el periodo expulsivo del parto.

Según ha explicado, los masajes perineales consisten en la estimulación táctil de la piel y los tejidos perineales con el fin de hacer más flexible la zona y estirar la musculatura para protegerla durante el parto, y que puede realizar tanto la propia embarazada como otra persona, como su pareja.

La matrona ha añadido que estos masajes se relacionan con una menor tasa de partos vaginales instrumentales, además de una mejor recuperación de la función sexual al disminuir la probabilidad de presentar dolor genital relacionado con las relaciones sexuales, sobre todo entre mujeres que dan a luz por primera vez. Algunos estudios apuntan también que favorece el acortamiento de la segunda parte del parto, la fase expulsiva.

Jiménez ha precisado que lo ideal es iniciar la realización de los masajes perineales a partir de la semana 32 del embarazo y ejecutarlos la menos dos veces por semana, con una duración de entre cinco y 10 minutos, aunque ha puntualizado que nada impide que puedan hacerse a diario. Aun así, ha indicado que está contraindicado en casos de varices vulvares, lesiones o infecciones vaginales o urinarias, amenaza de parto prematuro, rotura de bolsa amniótica y hemorragias vaginales.

Las mujeres que lo han realizado expresan un alto grado de satisfacción. De media, el 79 por ciento dice que volvería a practicarlo si tuviera una gestación futura y el 89 por ciento apunta que lo recomendaría a otras mujeres. Entre los aspectos más destacados figuran que permite participar a la pareja en la preparación al parto o que mejora el autoconocimiento anatómico de la mujer.

"Teniendo en cuenta las ventajas descritas y el alto grado de satisfacción entre las gestantes podemos concluir que debería generalizarse la información sobre el masaje perineal a las mujeres gestantes, ya sea individualmente en las consultas de control del embarazo o de forma colectiva en los talleres de educación maternal o de preparación al parto", ha concluido.