Más de la mitad de las mujeres con síndrome genitourinario no reciben tratamiento, según médico de la SEMG

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

En torno al 50 por ciento de las mujeres posmenopáusicas padecen el síndrome genitourinario, y más de la mitad de ellas no recibe tratamiento, según el médico de familia y responsable del Área de Salud de la Mujer de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros del Olmo, que ha participado en el encuentro APDate 2026.

El síndrome genitourinario es una condición crónica que se caracteriza por la disminución de estrógenos, afectando a los tejidos vaginales, vulvales y urinarios, y su frecuencia aumenta con la edad. Aun así, según un estudio realizado en España, solo un tercio de los ginecólogos afirmaba que preguntaría "de forma sistémica" sobre estos síntomas a todas las mujeres posmenopáusicas. Además, solo el 10 por ciento sabe que se trata de una condición crónica y con opciones terapéuticas.

"El desfase entre frecuencia clínica y baja verbalización refuerza la idea de que sigue existiendo una brecha asistencial en un ámbito en el que Atención Primaria puede desempeñar un papel relevante en la detección, la escucha, el abordaje inicial o la interconsulta si es procedente", ha comentado Armenteros del Olmo.

ESTIGMA ALREDEDOR DE LA MENOPAUSIA

Recientemente, otro trabajo realizado en 2025 por expertos de la Universidad de Pittsburgh, entre otros centros investigadores estadounidenses, y publicado en 'Mayo Clinic Proceedings', también indicó que la mayoría de las mujeres de mediana edad con síntomas de menopausia no buscan atención médica. Los investigadores realizaron encuestas a alrededor de 5.000 mujeres de entre 45 y 60 años, y más del 80 por ciento reconoció que no buscaban ayuda de su médico para síntomas como la falta de sueño, el aumento de peso o la afectación sobre el estado del ánimo.

En este sentido, los autores de este trabajo concluyeron que son "necesarias" estrategias que eliminen el estigma de la atención de la menopausia y la hagan "más visible y accesible".

En la mesa de 'Salud de la mujer' de APDate 2026, los expertos han coincidido en que la brecha en la atención de la menopausia "tiene consecuencias reales para la salud femenina".

"Es clave que los profesionales de la salud identifiquemos y gestionemos de forma proactiva el proceso de la menopausia y sus consecuencias. De esta forma, facilitando su reconocimiento en compresión podremos realizar un avance en reducir esta brecha asistencial", ha continuado el doctor.

Por su lado, la jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (Las Palmas), Alicia Martín Martínez, ha asegurado que el síndrome genitourinario de la menopausia se perfila como una "necesidad asistencial concreta" y como un "terreno especialmente útil" para avanzar en identificación precoz, información a las pacientes y continuidad asistencial.

En AP2026, los expertos han tratado la importancia del rol del médico especialista en Atención Primaria para promover cómo un envejecimiento saludable, el cuidado de la salud mental y la salud de la mujer. Al encuentro, que ha sido organizado por Italfarmaco, también han asistido profesionales de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y de la de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).