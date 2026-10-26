Más de la mitad de las embarazadas gana más peso del recomendado: un estudio alerta de los riesgos

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MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aumentar demasiado de peso durante el embarazo, independientemente del peso inicial de la persona, está relacionado con un mayor riesgo de complicaciones maternas potencialmente mortales, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad McMaster (Canadá), que analizó más de un millón de nacimientos.

El estudio, publicado en 'JAMA Network Open', sugiere que las recomendaciones también deberían evaluarse desde la perspectiva de la salud materna, incluyendo el riesgo de complicaciones potencialmente mortales como hemorragias, preeclampsia e ingreso en la UCI durante el parto.

Las recomendaciones actuales sobre el aumento de peso durante el embarazo se desarrollaron principalmente para mejorar los resultados para los bebés, como un peso saludable al nacer y la reducción del riesgo de parto prematuro.

"Desde hace tiempo sabemos que el peso de una persona antes del embarazo es un factor de riesgo. Queríamos saber si el aumento de peso durante el embarazo también influye en el riesgo de complicaciones", afirma la autora principal, Sahar Khademioore, candidata a doctora en Metodología de la Investigación en Salud en la Universidad McMaster. Dado que el aumento de peso es algo que potencialmente se puede abordar, comprender cómo se relaciona con las complicaciones graves nos brinda la oportunidad de brindar un mejor apoyo a la salud materna.

15.000 CASOS DE MORBILIDAD MATERNA GRAVE

De los más de un millón de embarazos en Ontario estudiados utilizando el registro de nacimientos BORN Ontario, se observó que el 53% aumentó más de peso del recomendado y el 19% obtuvo menos ganancias de las recomendadas. Asimismo, se identificaron más de 15.000 casos de morbilidad materna grave.

El aumento excesivo de peso incrementó el riesgo en todas las categorías de índice de masa corporal (IMC). Las personas con afecciones preexistentes como diabetes, asma e hipertensión arterial presentaban aproximadamente el doble de riesgo de sufrir complicaciones maternas graves, y este riesgo aumentaba aún más cuando el aumento de peso se salía de los rangos recomendados. Los investigadores también descubrieron que un aumento de peso inferior al recomendado se asociaba con un mayor riesgo de complicaciones maternas graves en algunos grupos de IMC.

"Más de la mitad de los embarazos en nuestro estudio implicaron un aumento de peso superior a las recomendaciones actuales, lo que subraya lo difícil que puede ser un aumento de peso saludable durante el embarazo. Nuestros hallazgos proporcionan evidencia importante para los médicos y los responsables políticos, pero para fomentar un aumento de peso saludable se necesita más que asesoramiento individual. También necesitamos estrategias más amplias a nivel poblacional que creen entornos que favorezcan los embarazos saludables", destaca la autora principal, Laura Anderson, profesora asociada del Departamento de Métodos de Investigación en Salud, Evidencia e Impacto de la Universidad McMaster.

Este estudio forma parte del Proyecto SERENE, una iniciativa de investigación en colaboración con una red de asesoramiento basada en la experiencia vivida, cuyo objetivo es explorar por qué y cuándo se produce la morbilidad materna grave, qué personas son las más afectadas, cuáles son las implicaciones a largo plazo para la salud física, social y mental, y cómo se puede reducir la morbilidad materna grave y sus efectos negativos.