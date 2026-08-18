Más allá del dolor: Vinculan la endometriosis con un mayor riesgo de diabetes tipo 2

Archivo - Consulta ginecología. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YAKOBCHUKOLENA

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del George Mason College of Public Health (Estados Unidos) ha asociado la endometriosis con un riesgo un 46 por ciento mayor de desarrollar diabetes tipo 2, en comparación con la ausencia de esta enfermedad ginecológica crónica.

Los hallazgos, publicados en 'Diabetologia', aportan nueva evidencia sobre las posibles implicaciones de la endometriosis más allá de la salud reproductiva. Esta afección se produce cuando un tejido similar al revestimiento uterino crece fuera del útero, lo que suele causar dolor pélvico crónico, infertilidad y otras complicaciones.

Para el estudio, el equipo de investigadores, en el que también colaboraron expertos de la Universidad de Utah, la Universidad de Arizona, el Hospital Brigham and Women's y Intermountain Health, analizó los historiales médicos de casi tres millones de mujeres incluidas en la base de datos de población de Utah entre 1996 y 2021, entre las que había cerca de 100.000 diagnosticadas con endometriosis.

Según los resultados obtenidos, el riesgo de diabetes varía según las distintas formas de endometriosis. En concreto, se observó que la relación entre ambas patologías era mayor entre las mujeres con endometriosis extrapélvica, es decir, aquellas cuya enfermedad se localiza fuera de la pelvis. Asimismo, la asociación fue más fuerte entre las mujeres premenopáusicas y las mujeres sin obesidad, grupos que tradicionalmente no se consideran de mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2.

Los investigadores han explicado que, a su juicio, la inflamación crónica asociada a la endometriosis podría influir en la salud metabólica, aunque han puntualizado que se necesita más investigación para comprender esta relación. En esta línea, han subrayado que las conclusiones obtenidas apuntan a una asociación y no a una prueba concluyente de que la endometriosis pueda causar diabetes tipo 2.

Si futuras investigaciones confirman los resultados de este estudio, podrían ayudar a los médicos a identificar a las mujeres con endometriosis que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y que podrían beneficiarse de una detección temprana o de medidas preventivas.

"Estudios anteriores evaluaron la endometriosis principalmente como una afección aislada y, por lo general, reportaron poca o ninguna asociación con la diabetes tipo 2", ha señalado el autor principal del estudio Fuzak Nunziato, quien ha destacado que los nuevos hallazgos contribuyen a una comprensión cada vez mayor de que la endometriosis puede impactar más allá de la salud reproductiva.