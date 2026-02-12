La leche rica en calcio y vitamina D, útil frente a la osteoporosis posmenopáusica

Archivo - Vaso de leche. - ISTOCK - Archivo

Un equipo de investigadores de China ha revelado que el consumo diario de leche enriquecida con calcio y vitamina D puede mejorar la densidad mineral ósea, prevenir la pérdida ósea y aportar beneficios en la microbiota y el metabolismo hormonal de mujeres posmenopáusicas, abriendo la puerta a una nueva intervención frente a la osteoporosis en este colectivo.

El estudio, publicado en 'Frontiers in Nutrition', ha analizado durante un año el impacto del consumo diario de 400 mililitros de leche rica en calcio y vitamina D en un grupo de 97 mujeres posmenopáusicas, una etapa en la que la drástica reducción de estrógenos acelera la pérdida ósea, contribuyendo al desarrollo de osteoporosis, que padecerán entre el nueve y el 38 por ciento de mujeres en esta etapa vital.

Entre los principales factores de riesgo destacan la baja ingesta de calcio y vitamina D, dos micronutrientes esenciales para la formación y mantenimiento del hueso. La leche constituye una de las fuentes más completas y biodisponibles de calcio, proteínas y péptidos bioactivos. Sin embargo, existe aún poca evidencia específica sobre el efecto de la leche enriquecida en calcio.

La investigación ha evaluado los cambios en la densidad mineral ósea de columna lumbar, cadera y cuello femoral; marcadores bioquímicos de formación y resorción ósea; composición del microbioma intestinal; y metaboloma intestinal y sérico, incluyendo la biosíntesis de hormonas esteroides y rutas metabólicas relacionadas con inflamación y renovación ósea.

Comparando resultados entre un grupo que consumió leche enriquecida y otro que tomó leche fresca normal, los científicos han encontrado que las participantes del primero experimentaron un aumento significativo de la DMO en columna y cadera, que sugiere una mejora de la fortaleza ósea y una reducción del deterioro estructural característico de la etapa posmenopáusica.

Además, mostraron una menor pérdida de masa ósea, una diferencia que se observó tanto en mediciones densitométricas como en marcadores bioquímicos asociados al metabolismo óseo. También presentaron niveles superiores de vitamina D, calcio y fósforo, nutrientes esenciales para la mineralización del hueso.

BENEFICIOS SOBRE LA MICROBIOTA Y HORMONALES

La intervención con leche enriquecida aumentó la presencia de bacterias beneficiosas como 'Bacteroides' y 'Subdoligranulum', asociadas con una mejor digestión, absorción de minerales y equilibrio metabólico. Se identificó además una correlación positiva entre ciertas bacterias intestinales y la densidad ósea, lo que refuerza el papel del eje intestino-hueso en la prevención de enfermedades osteometabólicas.

El estudio detectó mejoras en la biosíntesis de hormonas esteroides, entre ellas el estrógeno, cuya disminución es una de las principales causas de la pérdida ósea posmenopáusica. También se observaron efectos positivos sobre rutas metabólicas implicadas en inflamación y regeneración del tejido óseo, lo que sugiere un beneficio sistémico más allá del aporte mineral.

El grupo que consumió leche común también presentó un aumento del calcio sanguíneo, aunque en menor magnitud, confirmando que el consumo regular de leche contribuye de forma general a la salud ósea.

Los resultados del trabajo apuntan que ninguno de los grupos analizados registró incremento en la ingesta de grasas ni aumento de peso corporal. La leche enriquecida fue bien tolerada, sin efectos adversos, lo que respalda su uso dentro de una dieta equilibrada.

Los autores han recomendado continuar investigando para definir las cantidades óptimas de fortificación y evaluar su impacto en la prevención de fracturas a largo plazo. No obstante, los resultados actuales destacan que la leche enriquecida en calcio y vitamina D es una intervención complementaria, y fácil de integrar en la rutina, para prevenir la osteoporosis y mantener la salud ósea en la etapa posmenopáusica.