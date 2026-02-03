La leche materna también aporta nutrientes esenciales para el desarrollo ocular de los bebés

Archivo - Lactancia materna. - YURI_ARCURS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lactancia materna aporta nutrientes esenciales para el desarrollo de la retina y la función visual de los bebés, según la especialista en oftalmología pediátrica de IMO Grupo Miranza, la doctora Ana Wert.

Entre estos nutrientes esenciales destacan los ácidos grasos omega-3, omega- 6, la vitamina A y carotenoides como la luteína y la zeaxantina. Estos nutrientes ayudan a la formación de las células del ojo y a que la visión funcione de manera adecuada desde los primeros meses de vida.

La luteína y la zeaxantina son pigmentos naturales que se encuentran en vegetales de hoja verde como la espinaca o el kale, en yemas de huevo y también en la leche materna. Estos nutrientes son antioxidantes que protegen a las células de moléculas llamadas radicales libres. En los bebés, estos carotenoideos se concentran, principalmente, en la mácula, que les permite ver con claridad y distinguir detalles y colores.

En bebés prematuros, la lactancia materna se relaciona con menor gravedad de la retinopatía, patología que se asocia a la inmadurez de la retina. La vitamina A y los antioxidantes presentes en la leche materna tienen un papel fundamental en este proceso, ya que son los encargados de prevenir el daño en las células de la retina.

La doctora Wert, sin embargo, ha recordado que "la leche materna no debe utilizarse como tratamiento ocular". Por ello, ante cualquier signo de infección, irritación o problema visual en el bebé, recuerda que es "imprescindible acudir al pediatra u oftalmólogo y seguir siempre las indicaciones profesionales".