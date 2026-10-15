La lactancia materna a los seis meses aumenta más de un 70% en casi 20 años, según Sanidad

Archivo - La lactancia materna es lo mejor para tu bebé - ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lactancia materna a los seis meses de vida ha aumentado más de un 70 por ciento en España desde 2006, pasando del 38,8 al 66,3 por ciento en 2023, según se desprende del informe monográfico sobre Alimentación de la Encuesta de Salud de España (ESdE 2023), elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento, de 27,5 puntos porcentuales, incluye tanto la lactancia materna exclusiva como la mixta. La lactancia exclusiva prácticamente se ha duplicado en este periodo, pasando de alrededor del 25 por ciento en 2006 al 47 por ciento en 2023.

El aumento de la lactancia materna, tanto exclusiva como mixta, también se observa a las seis semanas de vida, cuando ha pasado del 70,7 por ciento en 2006 al 82,5 por ciento en 2023, y a los tres meses, del 64,3 por ciento al 77,4 por ciento. Si se tiene en cuenta únicamente la lactancia materna exclusiva, en 2023 el 75 por ciento de los bebés la recibía a las seis semanas, el 65,7 por ciento a los tres meses y el 47 por ciento a los seis meses.

Sanidad recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. "El aumento de la lactancia materna exclusiva ha sido especialmente intenso entre las clases sociales menos favorecidas", advierte.

A los tres meses de vida, el porcentaje entre los niños de estos hogares ha pasado del 40,4 por ciento en 2006 al 66,9 por ciento en 2023, lo que ha permitido que las diferencias sociales prácticamente hayan desaparecido a esa edad. También a los seis meses se han reducido las desigualdades, aunque la reducción de la lactancia a lo largo de los primeros meses sigue siendo más acusada en las clases sociales menos favorecidas.

Estas diferencias pueden estar relacionadas con las condiciones laborales, las posibilidades de conciliación y el acceso al apoyo profesional.