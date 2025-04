Joaquín Puerma Ruiz, endocrinólogo: "Para cuidar tus hormonas el mejor deporte que puedes hacer es el que más te guste"

Archivo - Young and senior sportswoman running

MADRID, 30 Abr. (EDIZIONES) -

El acné, las alteraciones menstruales, la caída de cabello, la resistencia a la insulina, ¿te cuesta perder peso?, ¿te cuesta quedarte embarazada?, las alteraciones del estado de ánimo o en la líbido son todas esas situaciones en las que juegan un papel crucial las hormonas ya que, en definitiva, "son las directoras de todas las funciones de nuestro cuerpo".

Así nos lo explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus el doctor Joaquín Puerma Ruíz, que es médico especialista en endocrinología y nutrición, más conocido en redes como @drpuerma, quien destaca que las hormonas son las "grandes desconocidas" para nosotros, cuando son las que realmente mandan sobre nuestro cuerpo.

"Se trata de unas sustancias que secreta nuestro cuerpo, una especie de mensajeros, que van a muchas o alguna parte del cuerpo para generar una acción concreta. Esta acción puede estar provocada por un estímulo externo, como que algo nos agobia, relaja, o gusta, y acaba provocando esa reacción en la hormona para adaptarnos a ese estímulo externo; o bien frente a una necesidad que tengamos nosotros mismos, por ejemplo, cuando queremos prepararnos para una pelea, generamos cortisol, de forma inconsciente", relata.

Sostiene este experto, además, que podemos controlar a las hormonas en parte, está en nuestra mano en muchas ocasiones el cuidarlas y no alterarlas, y precisamente sobre ello acaba de publicar 'Tus hormonas importan' (Zenith), y de esto vamos a hablar en este artículo.

FACTORES QUE ALTERAN HORMONAS Y CÓMO PODEMOS CUIDARLAS

Frente a una alteración hormonal este experto menciona que suele deberse a diferentes causas, no a un único factor, si bien remarca que en muchas ocasiones estas alteraciones no dependen de nosotros, de nuestro estilo de vida, si no de nuestra edad y de nuestra genética; como sería, por ejemplo, el caso de una enfermedad genética, de una autoinmune, o bien de un tumor en las glándulas endocrinas, entre otras.

No obstante, hay ocasiones en las que sí que está en nuestra mano el desarrollar esas alteraciones hormonales, y apunta a la falta descanso, así como a la falta contacto con naturaleza, al estrés, al sedentarismo, o a una mala nutrición.

CUIDAR DE LAS HORMONAS: ALIMENTACIÓN Y DEPORTE

Con ello, el doctor Puerma comenta sobre cuáles son los mejores alimentos para cuidar de nuestras hormonas, que no hay alimentos concretos o "súperalimentos" que cuiden de las hormonas, sino que siempre hay que apostar por una dieta variada, a poder ser la mediterránea, y con productos de proximidad para reducir el daño medioambiental y los disruptores endocrinos.

Sobre el deporte, reconoce este endocrinólogo que "el que mejor funciona es el que más encaje", "al final el mejor deporte es que el tú puedes hacer", de manera que si lo que nos gusta es bailar, hacer pilates o zumba, ese deporte será el mejor para ti.

EL PROBLEMA DE LOS DISRUPTORES ENDOCRINOS

Por otro lado, a la hora de cuidar de nuestras hormonas habla de los disruptores endocrinos, un problema cada vez más extendido en nuestra sociedad actual y causa, en muchas ocasiones, de alteraciones hormonales: "Estos están por todos lados, y asociados a la tecnología y a los plásticos y a objetos que empleamos en el mundo moderno".

"Se trata de sustancias que pueden engañar a nuestro cuerpo haciéndose pasar por hormonas, alterándolas o bloqueándolas, y en definitiva hacen que vivamos peor, que tengamos menos fertilidad, desarrollemos enfermedades, constantes cambios en el estado de ánimo y a nivel mental", explica.

Dice que se pueden adquirir por vía digestiva, dérmica, o aérea: "Incluso viviendo en una cueva podemos llegar a tener disruptores endocrinos. No obstante, hay que lanzar un mensaje de tranquilidad y de calma. Debemos intentar reducir su exposición, pero también teniendo en cuenta que la exposición cero es muy difícil o imposible".

Algunos de los más frecuentes, según prosigue, son el bisfenol de las botellas de plástico, y por ello aconseja el empleo de envases de vidrio y de acero; así como los retardantes de la llama presentes en algunos muebles o textiles; los hidrocarburos para tostar alimentos, y los ahumados; algunos pesticidas o conservantes, "y de ahí, la importancia de apostar siempre por los productos locales".

CUANDO SE DESAROLLAN ALTERACIONES HORMONALES

En cuanto al peligro de que nuestras hormonas se alteren Joaquín Puerma dice que hay numerosas causas y, por ejemplo, en las mujeres lo más visible es el no tener la regla, desarrollar problemas a nivel de composición corporal, no poder llegar a tener hijos.

"Incluso se relaciona mucho con nuestra cognición. Por ejemplo, los hombres con niveles más bajos de testosterona presentan una menor capacidad de decisión o de concentración, que si se les pone tratamiento llega a solucionarse. Igualmente, en la mujer, con la terapia hormonal sustitutiva, puede cambiar mucho la percepción de las mujeres y sus mecanismos mentales", concluye este endocrinólogo.