Las jefaturas de servicio lideradas por mujeres crecen hasta el 42%, una tendencia "favorable" pero "insuficiente"

El 42 por ciento de las jefaturas de servicio en centros sanitarios están lideradas por una mujer, lo que supone un aumento de 16 puntos desde 2019, una tendencia "claramente favorable", pero con un ritmo de avance "insuficiente" si se tiene en cuenta que el 62 por ciento de los médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) son mujeres.

Así lo ha señalado la coordinadora del Observatorio Mujeres en Medicina en España (WOMEDS), Pilar Garrido López, a raíz de los últimos datos publicados por la plataforma, impulsada por la Fundación de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME).

Según recoge la actualización de indicadores, el porcentaje de médicas en el SNS se ha mantenido estable, en torno al 60 por ciento, durante los últimos siete años, alcanzando en 2024 y 2025 un 62 por ciento. Sin embargo, esta feminización no se traduce aún en una representación equivalente en los cargos de liderazgo asistencial.

La proporción de mujeres jefas de servicio ha pasado del 26 por ciento en 2019 al 42 por ciento en 2025, con un crecimiento especialmente significativo en los últimos cinco años, un periodo en el que se ha producido un incremento de 13 puntos porcentuales.

En las jefaturas de sección, la representación ha avanzado del 35 por ciento en 2019 al 47 por ciento en 2025. Esta tendencia ascendente ha sido más notable en los últimos tres años, con un aumento de ocho puntos porcentuales desde 2023.

WOMEN RATIO

El indicador 'Women Ratio' (WR), que ajusta la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo a la proporción de mujeres en todo el colectivo médico, también refleja esta mejora progresiva, aunque advierte que sigue existiendo una brecha de género estructural.

En jefaturas de servicio, la WR estaba en valores inferiores a 0,5 en 2019 y mantenida en un valor estable en torno a 0,60 en los últimos tres años, mientras que en 2025 ha alcanzado un nuevo máximo de 0,69. En jefaturas de sección, la evolución ha sido más constante, con una mejora aproximada de dos puntos por año hasta situarse en 0,77 en 2025.

"Disponer de datos objetivos y comparables en el tiempo nos permite identificar mejoras, pero también evidenciar que aún queda camino por recorrer", ha aseverado Pilar Garrido en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La presidenta de FACME, Cristina Avendaño, ha puesto en valor el incremento observado, que "demuestra que el cambio es posible cuando se visibiliza el problema y se adoptan medidas". Sin embargo, ha advertido que no se podrá hablar de equidad mientras que los indicadores de liderazgo sigan siendo inferiores a la proporción de mujeres en el colectivo médico.

NOTABLES DIFERENCIAS ENTRE CCAA

El análisis de FACME recoge notables diferencias en la equidad en el liderazgo asistencial entre comunidades autónomas. Según los datos de 2025, Castilla-La Mancha, Aragón, Rioja, y Cataluña son los territorios más cercanos a la equidad real en jefaturas de servicio, con un 'Women Ratio' por encima del 0,80.

En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana registran los valores más bajos, inferiores a 0,5.

El análisis evolutivo de los últimos siete años muestra que los valores mínimos de la Women Ratio han mejorado de forma significativa en la mayoría de las comunidades, mientras que los valores máximos se mantienen relativamente estables.