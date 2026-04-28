Investigadores vinculan niveles elevados de ácido úrico con mayor riesgo cardiovascular en mujeres mayores de 50 años

Archivo - Análisis de sangre. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WWW.STUDIOLAMAGICA.DE

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un reciente análisis realizado por investigadores españoles apunta a que niveles más elevados de ácido úrico se asocian con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares en mujeres a partir de los 50 años, incluso dentro de rangos considerados normales.

El estudio de la cohorte IBERICAN de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), publicado en la revista científica 'European Journal of Preventive Cardiology', ha evaluado el valor pronóstico del ácido úrico en la aparición de eventos cardiovasculares, poniendo de relieve diferencias relevantes en función del sexo y la edad de los pacientes.

"Este estudio no pretende convertir el ácido úrico en un nuevo dogma, sino ampliar la conversación clínica en prevención cardiovascular, especialmente en mujeres peri y posmenopáusicas. El urato puede ser una pieza más del puzle, no el puzle completo. Los resultados nos invitan a mirar más allá de los umbrales convencionales y a seguir investigando, sin caer en una sobreactuación terapéutica", señala el doctor Sergio Cinza, director de la Agencia de Investigación de SEMERGEN e investigador principal de IBERICAN.

La investigación incluye a 4.290 pacientes sin enfermedad cardiovascular previa, con un seguimiento medio de 2,6 años, durante el cual se registraron 174 eventos cardiovasculares mayores, como infarto de miocardio, ictus o insuficiencia cardiaca. La muestra acumuló un seguimiento total de 11.997 personas/año (5.229 en hombres y 6.768 en mujeres).

Los resultados evidencian un comportamiento diferencial del ácido úrico según el sexo y la edad. Mientras que en hombres no se observa una asociación significativa con la incidencia de eventos cardiovasculares, en mujeres a partir de los 50 años se identifica una tendencia consistente a un mayor riesgo a medida que aumentan los niveles de ácido úrico, siendo estadísticamente significativa en el análisis por cuartiles.

El estudio IBERICAN es una cohorte longitudinal, impulsada por la Fundación SEMERGEN, que analiza la realidad de la población adulta atendida en Atención Primaria en España, con el objetivo de conocer la prevalencia, incidencia y evolución de los factores de riesgo cardiovascular y renal, así como de las enfermedades asociadas.

A través del seguimiento de miles de pacientes en la práctica clínica habitual, permite estudiar no solo estos factores, sino también el daño en órganos diana y el papel de nuevos biomarcadores, contribuyendo a mejorar la prevención, la estratificación del riesgo y la toma de decisiones clínicas desde el ámbito de la Medicina de Familia.

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto la necesidad de diseñar estudios con mayor potencia estadística y seguimiento prolongado que permitan confirmar la causalidad y la utilidad clínica de la intervención sobre la hiperuricemia, así como evaluar el impacto de las terapias hipouricemiantes en la reducción de eventos cardiovasculares en subgrupos específicos.

Más allá de las implicaciones clínicas, SEMERGEN ponen de manifiesto el papel de la Atención Primaria en la detección precoz del riesgo cardiovascular y en el abordaje individualizado de estos pacientes.