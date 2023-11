Una investigación avala el coste-efectividad de un anticonceptivo intrauterino hormonal

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizado por especialistas de ocho hospitales españoles y presentado en el 37º Congreso de la Sociedad Española de Ginegología y Obstreticia (SEGO) ha avalado el coste-efectividad de un anticonceptivo intrauterino (DIU) que generaría importantes ahorros para el sistema público nacional de salud y reduciría los embarazos no deseados en España.

Los métodos anticonceptivos más usados actualmente en España son el preservativo y la píldora combinada, a pesar de tener una efectividad limitada y tener peores resultados frente a otros como los anticonceptivos reversibles de corta duración (SARC) y larga duración (LARC). Precisamente estos últimos han demostrado ser más efectivos y tener una mayor tasa de adherencia, lo que reduce la tasa de embarazos no deseados entre las mujeres españolas.

Esta situación ha sido avalada ahora por un nuevo estudio multicéntrico nacional en el que han participado especialistas de ocho distintos hospitales españoles, que ha demostrado el coste-efectividad de un anticonceptivo reversible de larga duración: el dispositivo de liberación intrauterino (DIU) de levonorgestrel, DIU-LNG 52mg ('Mirena').

Según el estudio, este anticonceptivo es más económico para el sistema nacional de salud frente a otros anticonceptivos reversibles de larga duración y, además, previene un mayor número de embarazos no deseados, en un horizonte temporal de ocho años.

En concreto, el estudio señala que el DIU-LNG 52 mg ('Mirena') es una mejor opción anticonceptiva en comparación con otras como el implante, el DIU de cobre u otros LARC, ya que supone menores costes, tanto de adquisición como de los recursos sanitarios destinados a su implantación y seguimiento, y reduce la tasa de gestaciones no deseadas.

Así, los investigadores concluyen que el uso generalizado de este anticonceptivo reversible de larga duración generaría importantes ahorros para el sistema sanitario público y contribuiría a la reducción de la carga de los embarazos no deseados en España.

En la investigación se ha llevado a cabo un análisis de coste-efectividad para estimar y comparar los costes y los efectos de iniciar anticoncepción con el DIU-LNG 52 mg frente a otros LARC en mujeres que deseaban anticoncepción reversible de larga duración a lo largo de ocho años.

La efectividad del anticonceptivo se ha estimado considerando la tasa de fallo (embarazos no deseados) y la tasa de discontinuación de cada LARC, mientras que los costes que se incluyeron en el análisis fueron los costes de adquisición del método anticonceptivo, de las pruebas diagnósticas, de las visitas y la administración/inserción del método, así como el coste de los embarazos no deseados. Por su parte, los resultados se han expresado en términos del coste de evitar una gestación no deseada a los ocho años con cada una de las opciones anticonceptivas.

Durante el periodo analizado de ocho años, el DIU-LNG 52 mg fue el anticonceptivo de larga duración (LARC) que se asoció con el menor coste sanitario debido a su menor coste de adquisición, a su eficacia y al uso más eficiente de los recursos sanitarios. Según destaca el estudio, este coste se cifró en 1.249.840 euros a los ocho años en una cohorte de 1.000 mujeres, mientras que en el resto de anticonceptivos superaron los 1.400.000 euros.

Además, el DIU-LNG 52 mg resultó tener menores costes (de entre 300.000 y cerca de 500.000 euros menos) en un mayor número de embarazos no deseados evitados en comparación con el implante, el DIU de cobre y otros LARC. En concreto, el coste de evitar un embarazo no deseado con el DIU-LNG 52 mg se estimó en torno a los 1.800 euros, mientras que el resto superó los 2.000 euros y en algunos casos hasta los 3.000 euros, considerando los ocho años del análisis.

En el estudio han participado profesionales de los servicios de Ginecología del Hospital Universitario Infanta Sofía (Madrid), el Hospital Universitario de Basurto (Bilbao), el Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), el Hospital Universitario General de Villalba (Madrid), el Hospital Universitario HM Madrid, el Hospital Clínico San Carlos (Madrid), el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), y el Centro Sanitario Integrado Sueca, de Valencia.