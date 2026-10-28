Archivo - Un informe de UNAD muestra que más de la mitad de mujeres atendidas por adicciones sin sustancia en 2025 eran menores - OATAWA/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha presentado este miércoles el informe 'Perfil de las adicciones en 2025. La atención a las personas usuarias de la red UNAD', que muestra que el 56 por ciento de las mujeres atendidas por adicciones sin sustancia tenían menos de 18 años.

"El perfil de las personas atendidas por adicción al juego rejuvenece, con presencia creciente de menores de edad", ha indicado la organización con motivo de la celebración, este jueves, 29 de octubre, del Día Nacional Sin Juegos de Azar, y al respecto del documento realizado en colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) del Ministerio de Sanidad.

Según evidencia el texto, en 2025, las mujeres representaron el 32 por ciento de las personas atendidas por adicciones sin sustancia. "Aunque siguen estando menos representadas que ellos en los recursos especializados, los datos reflejan cambios significativos en su perfil", ha explicado UNAD, para añadir que "el estigma social asociado a las adicciones y el miedo a ser juzgadas pueden dificultar que pidan ayuda y accedan al tratamiento".

Así, tras exponer que, en el último año, las entidades de la red atendieron a 36.165 personas, con 34.911 casos en recursos dirigidos a las adicciones con sustancia y 1.254 atenciones por adicciones sin ella, ha expuesto que "mientras que en cursos anteriores, tenían mayor presencia las mayores de 49 años, en 2025, el grupo más numeroso es el de 14 a 17 años, que representa el 33 por ciento de las atenciones, seguido de las menores de 14 años, con un 23 por ciento.

"Este rejuvenecimiento también se refleja en su perfil sociodemográfico", y es que "se trata, en su mayoría, de mujeres españolas que están estudiando, no tienen hijos y no presentan problemas de salud registrados", ha continuado, para agregar que "en cuanto a las principales adicciones relacionadas con el juego, entre las mujeres destacan las máquinas tragaperras y el bingo en el ámbito presencial, ambas con el mismo peso"; y "en el juego 'online', sobresalen los videojuegos y el bingo".

Además, el estudio también analiza a los hombres, al mostrar que en 2025, el grupo de edad más numeroso fue el de 18 a 25 años, que representó el 25 por ciento de las personas atendidas, seguido del de 14 a 17 años, con un 22 por ciento. En conjunto, cerca de la mitad de los hombres atendidos por adicciones sin sustancia tenía menos de 26 años, tratándose mayoritariamente de españoles, sin hijos y sin enfermedades o problemas de salud registrados.

En ellos, y según pone de manifiesto el informe, las máquinas tragaperras destacan en el ámbito presencial, seguidas de las de apuestas deportivas, mientras que en el juego 'online', las apuestas deportivas ocupan el primer lugar, seguidas de los videojuegos.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Ante ello, y para "reforzar la prevención y la sensibilización social sobre los riesgos asociados al juego", UNAD ha puesto en marcha la campaña 'No es afición, es adicción', que estará activa durante tres semanas y se difundirá a través de las redes sociales y del mobiliario urbano. "La iniciativa busca sensibilizar sobre las conductas problemáticas relacionadas con el juego, especialmente entre la población más joven, y poner el foco en la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso a los recursos especializados", ha explicado.

No obstante, también se han abordado las atenciones por adicciones con sustancia, que se concentran en edades más avanzadas y reflejan trayectorias de consumo prolongadas. Así, los hombres representan el 78 por ciento de los casos, siendo el perfil más frecuente personas de entre 42 y 49 años, españolas, con estudios primarios, en situación de desempleo y sin hijos.

"El 46 por ciento presenta alguna enfermedad psíquica y la cocaína es la sustancia más consumida, seguida del alcohol, la heroína y el cannabis", ha proseguido, al tiempo que ha apuntado que "el inicio del consumo se produce antes de la mayoría de edad y, en la mayoría de los casos, la trayectoria de adicción supera los 11 años". "En el caso de las mujeres, también predominan las edades comprendidas entre los 42 y los 49 años", y son españolas, tienen estudios primarios y están en situación de desempleo, pero "más de la mitad tiene hijos o hijas a su cargo, y destaca especialmente el grupo de mujeres con dos o más descendientes", ha afirmado.

De ellas, el 54 por ciento presenta alguna enfermedad psíquica y el alcohol es la sustancia más consumida, seguido de la cocaína, el cannabis y la heroína. Asimismo, las mujeres tienen una mayor representación relativa en las atenciones relacionadas con psicofármacos, especialmente ansiolíticos y somníferos, tanto con prescripción médica como sin ella.