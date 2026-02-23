Infartos en mujeres: el nuevo registro que destapa factores de riesgo casi nunca contados en consulta

Archivo - Mujer sentada con dolor torácico. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

La cardiopatía isquémica es una afección común en la que las arterias coronarias se estrechan debido a la acumulación de material graso. Las manifestaciones agudas de la cardiopatía isquémica, denominadas síndromes coronarios agudos (SCA), incluyen angina de pecho e infarto de miocardio (IM).

Los SCA presentas diferencias importantes entre hombres y mujeres. La evidencia sugiere que, si bien menos mujeres desarrollan SCA que hombres, las mujeres tienen mayor riesgo de morir que los hombres en el mismo grupo de edad.

Los resultados preliminares de un registro del Instituto Científico IRCCS San Raffaele de Milán (Italia), describen el perfil de riesgo de las mujeres que experimentan síndromes coronarios agudos y ofrecen perspectivas para mejorar su tratamiento. Estos hallazgos se presentan en la Cumbre EAPCI 2026, un nuevo evento celebrado en Munich (Alemania) organizado por la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas (EAPCI), una asociación de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

CUANDO EL PRIMER AVISO DEL CORAZÓN EN LA MUJER YA ES UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Como explica la doctora Francesca Napoli, del Instituto Científico IRCCS San Raffaele de Milán (Italia), es necesario profundizar en la comprensión del SCA y su tratamiento eficaz en mujeres: "Hay una infrarrepresentación de mujeres con SCA en los ensayos clínicos, a pesar de que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad. El registro Género, Diversidad e Inclusión-Síndromes Coronarios Agudos (GEDI-ACS) es el primer registro italiano multicéntrico y prospectivo dedicado al estudio del SCA en mujeres".

"Nuestro objetivo es integrar datos clínicos, específicos por sexo, socioeconómicos, psicosociales, bioquímicos y moleculares para obtener una perspectiva multidimensional y, en última instancia, promover un diagnóstico más preciso, un tratamiento equitativo y mejores resultados para las mujeres con SCA", señala.

El estudio está reclutando a 100 mujeres consecutivas que presentan SCA (IM con elevación del segmento ST [STEMI], IM sin elevación del segmento ST [NSTEMI]) o angina inestable) en múltiples centros del norte y sur de Italia: IRCCS San Raffaele Scientific Institute (Milán), AOU Federico II Naples (Nápoles), Centro Cardiologico Monzino (Milán) y Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Milán), asegurando la inclusión de pacientes de diferentes orígenes geográficos, socioeconómicos y culturales.

Los datos clínicos de los primeros 68 pacientes se presentaron en la Cumbre de la EAPCI. La mediana de edad de la población del estudio fue de 68 años y el 7,4% no eran caucásicas. La mayoría de las mujeres (85,3%) tenían bajos niveles de alfabetización en salud.

Se observaron con frecuencia factores de riesgo cardiovascular: el 83,6% presentaba dislipidemia, el 77,9% hipertensión y el 50% antecedentes de tabaquismo. El 32,3% reportó aborto espontáneo y el 16,2% menopausia precoz. El 32,2% de las pacientes presentaba enfermedades autoinmunes, el 16,2% antecedentes de cáncer y casi la mitad (42,6%) presentaba ansiedad/depresión.

INFARTOS SIN ARTERIAS TAPADAS Y POCA ALFABETIZACIÓN EN SALUD: LOS RETOS PENDIENTES

En la mayoría de los pacientes, el SCA (86%) fue la primera manifestación de enfermedad cardiovascular, siendo el dolor torácico (88,2%) el síntoma principal. El tipo de SCA fue IAMEST en el 38,2% de las mujeres, IMSEST en el 36,8% y angina inestable en el 25,0%. Más de un tercio (38,2%) presentó infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas (MINOCA), una afección que se presenta cuando los pacientes sufren un infarto sin evidencia de obstrucciones importantes en las arterias coronarias.

Los resultados fueron favorables: no se produjeron muertes, accidentes cerebrovasculares ni reinfartos durante los primeros 30 días. El 11,3% de los pacientes experimentó dolor torácico recurrente.

Napoli analiza las implicaciones de estos resultados: "El SCA a menudo representaba el primer evento cardiovascular. La coexistencia frecuente del SCA con comorbilidades no cardíacas, aborto espontáneo y menopausia prematura nos permite comprender cómo podemos adaptar los enfoques preventivos".

"La MINOCA también fue un hallazgo frecuente, pero aún se desconoce la mejor manera de tratarla. Los altos niveles de ansiedad/depresión y la escasa alfabetización en salud que encontramos son consideraciones importantes a medida que intentamos apoyar a las mujeres con SCA de forma más eficaz para facilitar su recuperación", afirma.