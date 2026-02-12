Archivo - Imagen de archivo de compresas - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de revisión del Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol), en colaboración con la Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Prevención y Promoción de la Salud (Ricapps), señala que la "inequidad menstrual" aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y estrés.

La revisión, publicada en 'Reproductive Health', analiza las evidencias publicadas entre 1990 y 2023 sobre esta cuestión y confirma que la menstruación, "lejos de ser un hecho biológico neutro, está influenciada por desigualdades estructurales con impactos claros en la salud", informan IDIAPJGol y Ricapps en un comunicado este jueves.

El estudio señala que el impacto "más amplio y consistente" se da en el ámbito de la salud emocional y mental: en este sentido, la pobreza menstrual se asocia con más de probabilidades de mala salud mental en mujeres jóvenes y adultas.

Las investigadoras han observado que estos efectos se relacionan con el "estigma y el tabú menstrual", tanto en el entorno familiar como en el escolar, laboral y comunitario; con la falta de educación menstrual adecuada --que genera miedo, confusión y desinformación-- y con experiencias negativas con el sistema sanitario, como la minimización del dolor o el retraso diagnóstico.

Además, las mujeres con dificultades económicas tienen más de probabilidades de no poder permitirse productos menstruales; el estrés asociado a la compra de estos productos es más frecuente en contextos de vulnerabilidad económica; y cambiar los productos solo una vez al día se asocia con infecciones del tracto reproductivo.

Para las autoras del estudio, "es necesario ampliar la mirada en investigación y políticas públicas, incorporando la menstruación como una cuestión de equidad, derechos y salud pública".