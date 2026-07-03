Identifican los principales efectos del consumo de fructosa durante el embarazo en el cerebro fetal

Archivo - Mujer embarazada comiendo un bollo. Fructosa - ANASTASIIA STIAHAILO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alimentación durante el embarazo no solo influye en el desarrollo del feto, sino que también puede dejar huellas biológicas que persistan durante toda la vida. Un nuevo estudio experimental ha identificado un mecanismo por el que una elevada exposición prenatal a la fructosa altera el funcionamiento de las células madre neurales y podría afectar al desarrollo cerebral a largo plazo.

El desequilibrio nutricional durante el embarazo puede tener efectos duraderos en la salud y la susceptibilidad a enfermedades de la descendencia, como confirman expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud Fujita (Japón).

En concreto, se ha asociado un alto consumo de fructosa a través de alimentos y bebidas azucaradas durante el embarazo con una mayor susceptibilidad a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, así como con alteraciones neurológicas y cognitivas en los hijos. Sin embargo, no se comprendía bien cómo la exposición temprana a la fructosa produce efectos tan duraderos a nivel celular y molecular.

Así, en un artículo reciente publicado en 'Stem Cell Reports', el equipo de Hiroya Yamada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud Fujita, se describe que el rendimiento de ratas adultas en pruebas de aprendizaje y memoria se veía afectado cuando habían estado expuestas a altos niveles de fructosa antes del nacimiento, al alimentar a sus madres con jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.

Además, la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas a partir de células madre neurales (CMN), en distintas regiones del cerebro implicadas en el aprendizaje y la cognición se redujo en esas ratas. Asimismo, el grupo de Yamada descubrió cambios distintivos en las CMN tras la exposición a altos niveles de fructosa, que incluían una reducción de la división celular, una generación deficiente de nuevas neuronas y una expresión génica alterada.

POR QUÉ LA EXPOSICIÓN PRENATAL PUEDE TENER EFECTOS DURADEROS

Para explicar por qué la exposición prenatal a altos niveles de fructosa puede tener efectos tan duraderos en las CMN, los investigadores analizaron los denominados cambios epigenéticos, que son marcas químicas en el ADN que controlan la actividad génica.

Sorprendentemente, la exposición prenatal a altas concentraciones de fructosa indujo cambios epigenéticos distintivos en las células madre neurales fetales, los cuales persistieron hasta la edad adulta y desregularon la actividad de genes importantes para la neurogénesis adulta. Restablecer la expresión normal de estos genes mejoró la función de las células madre neurales expuestas a altas concentraciones de fructosa.

Esta investigación ilustra cómo la exposición temprana a un entorno adverso, como una nutrición materna desequilibrada, puede tener efectos duraderos en el desarrollo y la función cerebral al alterar la regulación epigenética de la actividad génica en las células madre neurales (CMN).

Es importante destacar que, si bien los estudios epidemiológicos en poblaciones humanas muestran correlaciones similares, se requerirán más estudios para determinar si las CMN humanas se ven afectadas de manera similar por el alto consumo de fructosa y otros factores de estrés ambiental.

"Nuestro estudio sugiere que las células madre neurales podrían conservar una memoria biológica de la nutrición materna durante el embarazo. Esto podría ayudar a explicar cómo un desequilibrio dietético prenatal transitorio puede provocar cambios duraderos en el desarrollo y la función cerebral", resume Yamada.