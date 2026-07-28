Identifican firmas celulares fetales y maternas relacionadas con la preeclampsia grave

Archivo - Preeclampsia, presión arterial, embarazo - SVITLANA HULKO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la University College London (Reino Unido) proporciona una visión transcriptómica unicelular con resolución espacial de la interfaz del tejido materno-fetal (IMF) en parejas madre-feto con preeclampsia grave, en comparación con parejas sanas en semanas de gestación similares.

Su análisis, publicado en 'Science Advances', proporciona nueva información sobre cómo los procesos celulares fetales y maternos contribuyen a la preeclampsia a lo largo del tiempo y puede sugerir posibles dianas terapéuticas.

La preeclampsia, que ocurre en el 2-4% de los embarazos a nivel mundial, es una de las principales causas de daño materno y fetal y provoca más de 46.000 muertes maternas y 500.000 muertes fetales y neonatales al año. No existen tratamientos eficaces para esta enfermedad, que se centra en la disfunción de la placenta y otros tejidos de la IMF.

Para caracterizar las patologías moleculares y celulares relacionadas con la preeclampsia, los investigadores examinaron parejas madre-feto de diferentes trimestres de gestación, con edades gestacionales comprendidas entre las 25 y las 37 semanas.

Tras ajustar por edad gestacional, los investigadores detectaron señales moleculares de hipoxia, fibrosis y disfunción en la formación y el metabolismo de los vasos sanguíneos en las células placentarias de fetos con preeclampsia grave.

Las pacientes con preeclampsia materna presentaban marcadores moleculares de disfunción inmunitaria en tejidos como el miometrio y las membranas corioamnióticas, lo que podría haber contribuido a la inflamación sistémica y a la alteración de las interacciones con las células fetales.

Los autores sugieren que estas respuestas fetales y maternas deberían explorarse como posibles dianas terapéuticas, especialmente en las primeras etapas gestacionales de la preeclampsia.

DOI: 10.1126/sciadv.aed8964