Ibuprofeno en el embarazo: un macroestudio descarta el riesgo de malformaciones congénitas

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MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El dolor y la fiebre son frecuentes al inicio del embarazo y las opciones para controlarlos han sido limitadas. Algunos estudios han planteado dudas sobre la seguridad del paracetamol, mientras que los datos sobre la seguridad de los AINE (que incluyen medicamentos de uso común como el ibuprofeno, el diclofenaco y el naproxeno) siguen siendo inconclusos.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno y el naproxeno, tomados durante el primer trimestre del embarazo no están asociados con un mayor riesgo de defectos congénitos importantes, según un nuevo estudio de la Universidad Ben-Gurion del Negev y los Servicios de Salud Clalit, Beer-Sheva, Israel.

El nuevo estudio, que publican en 'PLOS Medicine', utilizó datos del Registro de Embarazos del Sur de Israel (SiPREG) para analizar 264.858 embarazos únicos entre 1998 y 2018, de los cuales 20.202 (7,6%) estuvieron expuestos a AINE durante el primer trimestre, siendo los más comunes el ibuprofeno (5,1%), el diclofenaco (1,6%) y el naproxeno (1,2%).

Las malformaciones congénitas mayores se identificaron a partir de los registros clínicos, de hospitalización y de interrupción del embarazo. Los investigadores ajustaron los riesgos según las características maternas y del embarazo, incluyendo la edad materna, la etnia, la diabetes, la obesidad, el uso de ácido fólico y el motivo del uso de AINE.

La exposición a AINE no se asoció con malformaciones congénitas mayores en general (8,2% frente a 7,0% en embarazos no expuestos; riesgo relativo ajustado = 0,99), ni con malformaciones en sistemas orgánicos específicos, incluidos el cardiovascular, el musculoesquelético, el sistema nervioso central, el gastrointestinal y el genitourinario. No se observó asociación con ningún fármaco en particular, y los análisis de dosis-respuesta no hallaron un vínculo significativo entre la exposición acumulada a AINE y el riesgo de defectos congénitos.

"Nuestros resultados ofrecen evidencia tranquilizadora de que el uso de AINE al inicio del embarazo no está asociado con malformaciones congénitas graves", afirman los autores. "Estos hallazgos pueden ayudar tanto a las mujeres embarazadas como a los médicos a tomar decisiones informadas sobre el manejo del dolor y la fiebre al inicio del embarazo".

Sharon Daniel, de la Universidad Ben-Gurion del Negev, añade: "Utilizamos datos de SiPREG, un amplio registro de embarazos en el sur de Israel que realiza un seguimiento del uso de medicamentos y los resultados del embarazo, incluidos los defectos congénitos identificados no solo al nacer, sino también en las interrupciones del embarazo y durante el primer año de vida".

"Analizamos si los analgésicos comunes del grupo de los AINE, como el ibuprofeno, están relacionados con defectos congénitos. No encontramos un mayor riesgo en general ni para tipos específicos de defectos congénitos."

El doctor Ariel Hasidim señala: "Una de las partes más interesantes de esta investigación fue encontrar una manera cuidadosa de abordar las lagunas en los datos del mundo real. Un problema clave era que algunas personas podrían haber usado medicamentos comunes como el ibuprofeno sin que se registrara, lo que podría afectar los resultados. Abordamos esto directamente mediante un análisis especial para determinar si esta información faltante podría haber influido en nuestros hallazgos y de qué manera".