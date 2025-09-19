El Hospital Quirónsalud San José pone en marcha un programa de acompañamiento emocional para embarazadas

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud San José ha puesto en marcha un programa de acompañamiento emocional para embarazadas y para sus parejas, de forma que puedan hacer frente a una etapa de "transformación profunda", y es que una de cada cinco mujeres llega a experimentar síntomas de ansiedad o tristeza durante este periodo.

"'Estoy embarazada, me dicen que todo va bien..., pero no siento como se supone que debería. Tampoco estoy disfrutando del embarazo como esa etapa bonita que todo el mundo describe'. Esta frase, repetida por muchas mujeres en consulta, refleja una realidad más común de lo que imaginamos", ha explicado el psicólogo sanitario del Hospital Quirónsalud San José y jefe del proyecto, Juan Luis Barroso Benito.

En ese sentido, ha explicado que no todos los embarazos se viven con felicidad constante, y que en ocasiones se produce una sensación de ansiedad, tristeza, miedo o una sensación de desconexión "difícil de explicar", aunque ello no significa que se esté haciendo algo incorrecto.

Barroso ha explicado que, aunque se trata de un periodo en el que se transita entre la alegría de lo nuevo y la incertidumbre de lo que está por venir, se pone casi todo el foco en lo físico, sin tener en cuenta la parte emocional de las mujeres, que suelen tener dudas sobre si estarán "a la altura" y experimentan numerosos cambios en la imagen corporal.

"Socialmente, se espera que estés feliz., pero ¿y si no siempre se consigue? Esta incongruencia entre la expectativa ideal y la realidad emocional genera culpa, vergüenza y silencio. En lugar de expresarlo, muchas mujeres se esfuerzan por sonreír, mientras por dentro sienten que se están desbordando", ha añadido.

Tras ello, ha subrayado que preguntas como '¿Y si no siento ese instinto materno del que todo el mundo habla? ¿Y si mi pareja no entiende lo que estoy viviendo? ¿Y si me siento culpable por no estar tan ilusionada como se espera? ¿Y si no soy la madre que querría ser cuando nazca mi bebé?' son "más comunes" de lo que se cree, lo que demuestra que la transición hacia ser madre comienza "mucho antes" del parto.

"La preparación emocional es también preparación para el parto y para la maternidad. Por eso nace el programa Psicomamá, un espacio cuidado, cálido y profesional para atender lo que siente la mujer, lo que teme, lo que necesita nombrar", ha manifestado Barroso.

Este programa es un espacio diseñado especialmente para el tercer trimestre de gestación, en el que la embarazada y su pareja podrán hablar sobre los miedos acerca del parto, las dudas sobre la maternidad o la paternidad, la sensación de pérdida de control, la ambivalencia emocional, los cambios de identidad, el papel de la pareja durante el proceso o el posparto real, entre otras cuestiones.

"En Psicomamá no se ofrecen recetas ni fórmulas mágicas, sino herramientas reales, escuchas sin juicio y acompañamiento profesional por psicólogos sanitarios expertos en salud perinatal", ha añadido Barroso, quien ha detallado que Psicomamá se realiza en formato grupal y presencial, en sesiones semanales de una hora, desde la semana 29 hasta la semana 37 de gestación. Los interesados pueden inscribirse enviando un correo electrónico a 'psicologia.sjo@quironsalud.es'.