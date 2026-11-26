Archivo - Mujer de parto. Dar a luz. Embarazo. - GLOBALMOMENTS/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Un amplio ensayo del Hospital Universitario de Oslo (Noruega) publicado por 'The BMJ' concluye que no existen pruebas claras de que el butilbromuro de hioscina o el bicarbonato de sodio mejoren las tasas de parto vaginal espontáneo (sin la ayuda de fórceps o ventosa) en madres primerizas tras la inducción del parto.

Si bien no se pueden descartar por completo los pequeños beneficios de cualquiera de los dos fármacos, los investigadores afirman que los hallazgos no respaldan su uso rutinario.

Las mujeres que dan a luz por primera vez tras la inducción del parto presentan tasas relativamente altas de partos instrumentales y cesáreas. Algunos estudios preliminares sugieren que el butilbromuro de hioscina, al relajar el cuello uterino, y el bicarbonato de sodio, al mejorar la función muscular, podrían favorecer el parto vaginal espontáneo.

Sin embargo, estos estudios tienen limitaciones, y ningún ensayo previo ha evaluado ambos fármacos después de la inducción del parto y sus efectos sobre el parto vaginal espontáneo.

Para abordar esta cuestión, los investigadores identificaron a 2.963 madres primerizas (con una edad media de 31 años) que debían dar a luz a un solo bebé a término y que se sometieron a una inducción del parto en 11 hospitales de Noruega entre el 4 de enero de 2023 y el 29 de enero de 2025.

Al inicio del trabajo de parto activo, las mujeres fueron asignadas aleatoriamente a uno de cuatro grupos: bicarbonato de sodio oral más butilbromuro de hioscina intravenoso, bicarbonato de sodio oral más placebo intravenoso, placebo oral más butilbromuro de hioscina intravenoso o doble placebo.

Los fármacos se administraron cada cuatro horas hasta un máximo de tres dosis. El resultado principal fue el parto vaginal espontáneo sin parto instrumental ni cesárea.

El parto vaginal espontáneo se produjo en el 57% (422 de 741) en el grupo de bicarbonato más butilbromuro de hioscina, en el 61% (445 de 734) en el grupo de bicarbonato, en el 61% (449 de 741) en el grupo de butilbromuro de hioscina y en el 56% (422 de 747) en el grupo de doble placebo.

Ninguna de estas diferencias alcanzó el umbral preestablecido de significación estadística. Sin embargo, los autores señalan que no se pueden descartar por completo efectos beneficiosos menores en el parto vaginal espontáneo. Los eventos adversos graves fueron similares entre los grupos, y no se observó ninguna enfermedad grave relacionada con el tratamiento.

Los autores reconocen ciertas limitaciones del ensayo. Por ejemplo, los fármacos se administraron al inicio del trabajo de parto activo, independientemente de la progresión inicial del mismo, y se excluyó a los participantes que no dominaban el noruego o el inglés, lo que puede limitar la generalización de los resultados.

Sin embargo, afirman que se trató de un ensayo a gran escala a nivel nacional en el que los participantes, el personal clínico, los investigadores y los evaluadores de resultados desconocían a qué grupo de tratamiento pertenecía cada paciente, lo que minimizó el riesgo de sesgo, y los resultados fueron consistentes tras análisis posteriores, lo que sugiere que son sólidos.

Por lo tanto, concluyen: "Ninguno de los dos agentes, solo o en combinación, aumentó claramente el parto vaginal espontáneo, aunque no se pueden descartar pequeños efectos beneficiosos de cada uno. Los resultados no respaldan el uso rutinario de butilbromuro de hioscina o bicarbonato de sodio durante el parto tras la inducción del mismo".