¿Un hijo o familia numerosa?¿Madre joven o más tarde? El momento y el número de hijos marcan el envejecimiento biológico

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de un estudio de la Universidad de Helsinki y del Instituto Minerva de Investigación Médica (Finlandia) sugieren que tanto el número de hijos como el momento de los embarazos se reflejan en la salud y la esperanza de vida de las mujeres adultas.

Así lo revela esta investigación basada en gemelos de Finlandia, que muestra que la historia reproductiva está asociada, a nivel poblacional, con la esperanza de vida y el envejecimiento biológico de las mujeres. En el estudio, publicado en 'Nature Communications', las madres de familias numerosas, las mujeres sin hijos o las mujeres que tuvieron su primer hijo a una edad muy temprana parecieron envejecer algo más rápido que otras mujeres.

Las participantes del estudio de gemelas completaron un cuestionario en 1975, y su trayectoria vital ha sido seguida regularmente hasta la actualidad. Con base en el seguimiento de casi 15.000 participantes, las mujeres con dos o tres hijos tienden a vivir más tiempo.

El momento de los embarazos también importa: según el estudio, los embarazos que ocurren aproximadamente entre los 24 y 38 años se asociaron con patrones de envejecimiento y longevidad más favorables. En particular, tener un número de hijos por encima del promedio (más de cuatro) se asoció con una menor esperanza de vida y un envejecimiento biológico acelerado. Según los investigadores, este hallazgo concuerda con la teoría de la historia de vida en biología evolutiva desarrollada en el siglo XX.

"Desde la perspectiva de la biología evolutiva, los organismos tienen recursos limitados como tiempo y energía. Cuando se invierte una gran cantidad de energía en la reproducción, se descuida el mantenimiento y la reparación del cuerpo, lo que podría reducir la esperanza de vida", explica la investigadora doctoral Mikaela Hukkanen, quien realizó el estudio.

De manera algo inesperada, el estudio también encontró que las mujeres sin hijos presentaban un envejecimiento más rápido que las mujeres con algunos hijos. Este resultado podría explicarse por otros factores relacionados con el estilo de vida o la salud, cuyos efectos no pudieron controlarse completamente en los análisis.

El grupo de investigación enfatiza que los hallazgos solo se aplican a nivel poblacional. No demuestran relaciones de causa y efecto, ni proporcionan una base para recomendaciones individuales para mujeres en edad reproductiva. Por ejemplo, el tamaño familiar ha disminuido y la edad del primer hijo ha aumentado respecto al período cubierto por el estudio.

"Por lo tanto, una mujer individual no debería considerar cambiar sus planes o deseos sobre la maternidad basándose en estos hallazgos", señala la directora del estudio, Miina Ollikainen.

LA EDAD EPIGENÉTICA SE ASOCIA CON EL NÚMERO DE HIJOS

El posible equilibrio evolutivo entre reproducción y esperanza de vida ha interesado a los investigadores desde principios del siglo XX, pero numerosos estudios sobre el tema han arrojado resultados contradictorios.

Un aspecto novedoso de este estudio fue que el envejecimiento también se midió biológicamente. Se determinaron los relojes epigenéticos a partir de muestras de sangre de más de mil participantes. Los relojes epigenéticos buscan medir el envejecimiento biológico, es decir, el deterioro gradual de células y tejidos. Con estos métodos, los cambios relacionados con el envejecimiento pueden detectarse años o incluso décadas antes de la muerte.

Los resultados respaldaron conclusiones previas basadas en datos de mortalidad. Según los relojes epigenéticos, las mujeres que tuvieron muchos hijos o ninguno eran biológicamente algo mayores que su edad cronológica.

"Una persona biológicamente mayor que su edad calendario tiene un mayor riesgo de muerte. Nuestros resultados muestran que las decisiones sobre la historia de vida dejan una huella biológica duradera que puede medirse mucho antes de la vejez", afirma Miina Ollikainen.

"En algunos de nuestros análisis, tener un hijo a una edad temprana también se asoció con el envejecimiento biológico. Esto también podría estar relacionado con la teoría evolutiva, ya que la selección natural puede favorecer una reproducción temprana que conlleva tiempos generacionales más cortos, incluso si conlleva costos para la salud asociados con el envejecimiento", ha finalizado la investigadora.