Harambee impulsa la rehabilitación de un centro de salud en la RDC para reducir la mortalidad posparto

Imagen del centro de salud. - HARAMBEE

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ONGD Harambee España y Harambee Suiza, en colaboración con la Diócesis de Isangi, han impulsado un proyecto de rehabilitación y equipamiento del Centro de Salud Malaika, en Isangi (República Democrática del Congo), que permitirá mejorar la atención sanitaria de 2.000 mujeres y contribuirá a reducir la mortalidad posparto.

Según informan, el proyecto reacondicionará integralmente la sala de partos en los próximos tres meses, dotándola de una nueva litera de parto, instrumental médico adecuado y un espacio estéril donde cada nacimiento vuelva a ser una celebración de la vida.

Además, se reforzará el ecosistema de salud comunitaria mediante obras de rehabilitación física, capacitación del personal sanitario, dotación de equipamiento médico y sensiblización comunitaria.

El objetivo es garantizar la seguridad de las madres y de los recién nacidos en el momento del parto y contribuir así a la reducción de la mortalidad materna e infantil. Además, se pretende reforzar la capacidad local de atención obstétrica movilizando los recursos. Así como ofrecer un entorno de trabajo de calidad para el personal sanitario y estimular así la autonomía del centro.

La ONGD destaca que la culminación de estas obras permitirá reducir drásticamente las elevadas tasas de mortalidad materna y neonatal en Isangi, al tiempo que ofrecerá al personal sanitario un entorno de trabajo digno y eficiente. Así, subraya que fortalecer las capacidades locales y movilizar a la comunidad garantiza que el Centro de Salud Malaika vuelva a ser el refugio seguro donde nacer con dignidad sea un derecho al alcance de todas las mujeres.

"Garantizar un parto seguro no es solo un objetivo sanitario; es un acto de justicia humana básica. Reparar la sala de Malaika significa que 2.000 madres y niños no tendrán que arriesgar su vida para dar a luz en la oscuridad de sus hogares", aseguran desde la Oficina Diocesana de Obras Médicas (BDOM).

"Traer una vida al mundo en condiciones dignas es un derecho humano inalienable. Este proyecto de Harambee devuelve la esperanza a más de 2.000 mujeres de Isangi, garantizando que el primer aliento de un bebé ocurra en un entorno seguro y rodeado de cuidados profesionales", finaliza el vicepresidente de Harambee ONGD, Ramón Pardo.