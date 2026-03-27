Hacer al menos 150 minutos de ejercicio a la semana se asocia con la mitad de riesgo de muerte en mujeres

Archivo - Mujer caminando con pesas. - KALI9/ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Se sabe que la actividad física aporta numerosos beneficios para la salud y reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad prematura. Sin embargo, la mayoría de los estudios han medido la actividad física en un único momento, lo que impide captar cómo cambian los niveles de actividad con el tiempo.

A muchas mujeres la mediana edad les llega con una doble carga: más responsabilidades y menos tiempo para cuidarse. Entre trabajo, familia y cansancio acumulado, el ejercicio suele ser lo primero que se recorta de la agenda.

Sin embargo, un nuevo estudio de seguimiento a largo plazo sugiere que lo que se hace —o no se hace— en estos años puede marcar una diferencia muy grande en la salud futura.

QUÉ SIGNIFICA REALMENTE 'MOVERSE 150 MINUTOS A LA SEMANA'

Las mujeres que cumplieron sistemáticamente con las recomendaciones de actividad física durante la mediana edad tuvieron la mitad de riesgo de morir por cualquier causa en comparación con las mujeres que permanecieron inactivas, según un nuevo artículo de la Universidad de Sídney. El trabajo se publica en 'PLOS Medicine'.

En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron datos de 11.169 mujeres nacidas entre 1946 y 1951 que participaron en el Estudio Longitudinal Australiano sobre la Salud de la Mujer. Las participantes fueron encuestadas nueve veces entre 1996 y 2019, aproximadamente cada tres años. Se recopilaron datos sobre la frecuencia con la que las mujeres cumplían la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa (AFMV) por semana.

Los investigadores descubrieron que cumplir sistemáticamente con las recomendaciones de actividad física moderada a vigorosa (AFMV) durante la mediana edad se asoció con un riesgo relativo de mortalidad por todas las causas que era la mitad del de quienes no cumplían sistemáticamente con las recomendaciones (riesgo relativo: 0,50).

ASÍ CAMBIA EL RIESGO DE MORIR SEGÚN CUÁNTO TE MUEVES

En términos absolutos, la incidencia de muerte fue del 5,3% entre las mujeres que cumplían sistemáticamente con las directrices frente al 10,4% entre quienes no lo hacían. La magnitud del efecto pareció similar o incluso mayor para la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer, aunque la mayor incertidumbre en esas estimaciones hizo que los hallazgos fueran menos concluyentes, posiblemente porque se observaron menos muertes por esas causas.

La evidencia de los beneficios de comenzar a cumplir con las recomendaciones más tarde en la mediana edad (a los 55, 60 o 65 años) en lugar de durante toda la mediana edad también fue incierta e inconclusa.

El estudio tuvo la limitación de que la actividad física se basó en autoinformes y de que la muestra estudiada puede no ser representativa de todas las mujeres australianas de mediana edad.

"Este estudio respalda la creciente evidencia de que mantener un estilo de vida activo en la mediana edad aporta beneficios para la salud", afirman los autores. "Se debe alentar a las mujeres a cumplir con las recomendaciones de actividad física durante la mediana edad para obtener estos beneficios".

"Mantenerse activa durante la mediana edad puede marcar una verdadera diferencia en la salud a largo plazo de las mujeres. Nuestro estudio demuestra que mantener los niveles recomendados de actividad física durante varios años ayuda a prevenir la muerte prematura", concluyen.