Un gran estudio descarta que la mayoría de antidepresivos en el embarazo aumenten el riesgo de autismo o TDAH

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MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La evidencia actual no respalda un vínculo causal entre el uso de casi todos los antidepresivos durante el embarazo y un mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo, incluidos el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), en los niños, según una revisión sistemática y un metaanálisis, dirigidos por la Universidad de Hong Kong (China) y publicados en la revista 'The Lancet Psychiatry'.

Los metaanálisis previos que examinaron el uso de antidepresivos durante el embarazo y el riesgo de trastornos del neurodesarrollo en niños se realizaron hace casi una década y se vieron limitados por el pequeño tamaño de la muestra y la falta de control de otros factores. Este nuevo metaanálisis proporciona la mejor evidencia hasta la fecha de que el pequeño aumento en el riesgo de autismo o TDAH en los hijos de mujeres que usaron antidepresivos durante el embarazo, identificado en muchos estudios, no es causado por la medicación.

"Sabemos que muchos futuros padres se preocupan por el posible impacto de tomar medicamentos durante el embarazo; nuestro estudio proporciona evidencia tranquilizadora de que los antidepresivos de uso común no aumentan el riesgo de trastornos del neurodesarrollo como el autismo y el TDAH en los niños. Si bien todos los medicamentos conllevan riesgos, también lo hace la interrupción de los antidepresivos durante el embarazo debido al mayor riesgo de recaída", afirma el doctor Wing-Chung Chang, autor del estudio y profesor de la Universidad de Hong Kong.

Por lo tanto, añade, "para las mujeres con depresión moderada a grave, los médicos y las pacientes deben sopesar cuidadosamente los posibles riesgos y beneficios de continuar el tratamiento con antidepresivos durante el embarazo frente a los posibles daños de la depresión no tratada".

"Si bien nuestro estudio encontró un pequeño aumento en el riesgo de autismo y TDAH en los hijos de mujeres que habían usado antidepresivos durante el embarazo, también encontró que este riesgo desapareció cuando consideramos otros factores. El mayor riesgo también se observó en los hijos de padres que tomaron antidepresivos y de madres que usaron antidepresivos antes, pero no durante el embarazo. En conjunto, esto sugiere que no son los antidepresivos en sí mismos los que causan un mayor riesgo de autismo y TDAH, sino que es más probable que se deba a otros factores, incluida la predisposición genética a afecciones como el TDAH, el autismo y las afecciones de salud mental", añade.

Los autores combinaron datos de 37 estudios que incluyeron a más de 600.000 mujeres embarazadas que tomaban antidepresivos y casi 25 millones de embarazos sin uso de antidepresivos.

Antes de controlar factores clave como las afecciones de salud mental, el análisis encontró que el uso de antidepresivos por parte de la madre durante el embarazo se asoció con un aumento del 35% en el riesgo de TDAH y un aumento del 69% en el riesgo de autismo. Sin embargo, este efecto se redujo considerablemente o dejó de ser significativo en los análisis que controlaron mejor los factores de confusión. El uso de antidepresivos por parte del padre durante el embarazo se asoció con un aumento del 46% en el riesgo de TDAH y un aumento del 28% en el riesgo de autismo.

Entre los estudios con análisis restringidos a madres con trastornos de salud mental, se encontró que ningún inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) estaba asociado; solo la amitriptilina/nortriptilina se mantuvo asociada con un mayor riesgo de TDAH y autismo. La amitriptilina/nortriptilina se considera actualmente una segunda o tercera opción como tratamiento para la depresión y se prescribe con frecuencia para la depresión resistente al tratamiento.

Por lo tanto, las mujeres tratadas con estos fármacos pueden tener afecciones de salud mental subyacentes más graves, crónicas o complejas que aquellas que reciben antidepresivos más comunes, lo que podría estar influyendo en la asociación entre la amitriptilina/nortriptilina y un mayor riesgo de TDAH y autismo.

El estudio no encontró diferencias en el riesgo entre dosis altas y bajas de antidepresivos. "La evidencia sugiere una relación entre que uno de los padres tenga una afección de salud mental y un riesgo ligeramente mayor de TDAH o autismo. Además de los factores genéticos, esta relación podría explicarse por el entorno familiar y social, ya que el estrés familiar continuo, los cambios en el funcionamiento de la familia y las diferencias en cómo los padres se comportan y cuidan a sus hijos pueden influir en el neurodesarrollo. Es necesario garantizar que ambos padres tengan acceso a apoyo y tratamiento para las afecciones de salud mental; por su propio bien y para apoyar el neurodesarrollo de su hijo", recalca el doctor Joe Kwun-Nam Chan, de la Universidad de Hong Kong.

Los investigadores señalan algunas limitaciones de su estudio, incluyendo la falta de datos sobre factores importantes como el nivel socioeconómico, los factores de riesgo del estilo de vida y el bajo peso al nacer. Además, solo hubo un pequeño número de estudios que analizaron el uso de antidepresivos en trimestres específicos o dosis exactas y cambios de dosis, lo que dificulta extraer conclusiones al respecto. Finalmente, las mujeres a las que se les recetan antidepresivos tienden a tener una depresión más grave que las que no los toman, por lo que puede persistir cierto sesgo incluso después de controlar el estado de salud mental.