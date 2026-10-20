El Gobierno amplía la prestación de incapacidad temporal a las mujeres con patologías asociadas a la menopausia

El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes el Consejo de Ministro el Real Decreto-ley aprobado este martes con medidas sociales entre las que figura la ampliación de la prestación de incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia y para mujeres víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar, que podrán cobrarla desde el primer día y sin periodo de carencia.

"Ambas situaciones tienen una protección mayor que la incapacidad temporal de contingencia común, desde el día siguiente a la baja y no van a exigir periodo de carencia", ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha precisado, en ambos casos, la prestación económica se calculará aplicando sobre el 60% de la base reguladora, la incapacidad temporal, y a partir del día 20 será el 75%.

"Es una medida que protege a una parte muy importante de la fuerza laboral de nuestro país. Más de diez millones y medio de mujeres están afiliadas a la Seguridad Social y damos respuesta a situaciones que estaban invisibilizadas", ha subrayado Saiz.

El Real Decreto-ley aprobado este martes por el Gobierno requerirá su convalidación en un mes en la Diputación Permanente del Congreso.