Ginecólogo asegura que la innovación tecnológica mejorará las probabilidades de éxito en reproducción asistida

La incorporación de nuevas tecnologías en los tratamientos de reproducción asistida ha reducido de "forma muy significativa" el riesgo de errores y busca "aumentar de forma progresiva las probabilidades de éxito", según el ginecólogo y director médico de Ginemed Sevilla, Manuel Estévez.

Estas incorporaciones, que en muchas ocasiones pasan desapercibidas para los pacientes, han hecho que las parejas cuenten con procesos "más seguros, precisos y predecibles", lo que se traduce "en una mayor confianza durante todo el camino".

Tal y como ha explicado Estévez, la innovación en reproducción asistida "no busca llamar la atención, sino reducir errores y cuidar cada detalle del proceso para aumentar de forma progresiva las probabilidades de éxito".

En ámbitos como el cultivo y la conservación de óvulos y embriones se han incorporado avances como la mejora de los incubadores y de las técnicas de congelación, que permiten "planificar mejor los tratamientos y aumentar las probabilidades de éxito, sin que el paciente tenga que someterse a más procedimientos de los necesarios".

Uno de los motivos de consulta más frecuentes es "la baja movilidad de los espermatozoides", alteración que puede estar relacionada con factores como "el estrés oxidativo, el envejecimiento, cambios hormonales, infecciones o hábitos de vida poco saludables".

Todavía no existen tecnologías que mejoren directamente la movilidad espermática, pero sí técnicas eficaces que "permiten seleccionar espermatozoides con mejor capacidad para lograr la fecundación".

La microinyección espermática es uno de estos procedimientos que hacen posible el embarazado "incluso en casos complejos". Según ha explicado el especialista, "este proceso no busca cambiar el espermatozoide, sino seleccionar aquellos que tienen mejor capacidad para lograr la fecundación, utilizando técnicas cada vez menos agresivas".

En la actualidad, tecnologías como la nanotecnología no se utilizan para mejorar directamente la movilidad de los espermatozoides, sino que "su potencial se está explorando principalmente en el laboratorio, a través de sistemas de análisis y selección cada vez más precisos". Aunque estas investigaciones todavía se estén investigando, todo apunta a que "los tratamientos serán todavía más personalizados y seguros".

MAYOR SEGURIDAD

Esta innovación, a través de los sistemas de control y trazabilidad en los laboratorios, ha reforzado la seguridad de los tratamientos, reduciendo de "forma muy significativa el riesgo de errores". "Para los pacientes, esto supone una gran tranquilidad, porque saben que sus muestras están perfectamente identificadas y controladas en todo momento", ha subrayado Estévez.

La reproducción asistida, por lo tanto, combina ciencia, tecnología y experiencia médica para ofrecer "más oportunidades a las parejas que desean ser padres, siempre desde un enfoque responsable, seguro y adaptado a cada situación".

"La tecnología es una gran aliada, pero no una solución milagrosa. Lo importante es que esté bien indicada y al servicio de las personas", ha concluido Manuel Estévez.