La ginecóloga Federica Moffa señala la importancia de detectar pronto la endometriosis para proteger la fertilidad

Archivo - Mujer con dolor abdominal sostiene el modelo anatómico del útero y los ovarios con patología. Enfermedades del útero y los ovarios, endometriosis, quistes ovárico. - ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora médica de Fertilab Barcelona y ginecóloga especialista en reproducción asistida y fertilidad, la doctora Federica Moffa, advierte de que la endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica que, pese a su impacto en la calidad de vida, continúa siendo poco conocida, por eso es importante detectarla cuanto antes para mejorar el pronóstico de las pacientes, especialmente en lo que respecta a la fertilidad.

"La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera del útero, donde no debería estar. Puede aparecer en ovarios, ligamentos uterinos o incluso en el intestino y provocar dolor intenso o problemas de fertilidad", explica Moffa, quien destaca que uno de los principales síntomas es el dolor menstrual intenso, que en muchos casos se normaliza socialmente.

"No hay que desestimar el dolor. Un poco de molestia puede ser normal, pero cuando el dolor menstrual es tan fuerte que obliga a parar la vida diaria, faltar al trabajo o tomar medicación constantemente, es importante investigarlo", señala la especialista.

A pesar de ser una enfermedad común, el diagnóstico de la endometriosis suele retrasarse hasta diez años desde la aparición de los primeros síntomas hasta obtener un diagnóstico, lo que implica que muchas mujeres viven durante años con dolor sin saber la causa de su malestar.

Por eso el diagnóstico precoz es clave para mejorar el pronóstico de las pacientes, especialmente en lo que respecta a la fertilidad. "Cuanto antes detectemos la enfermedad, antes podemos aplicar tratamientos o estrategias preventivas. En algunos casos incluso podemos valorar la preservación de la fertilidad mediante la congelación de óvulos", añade Moffa.