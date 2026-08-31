Una ginecóloga defiende que el embarazo "no debe vivirse como una enfermedad" y anima a mantener una vida activa

Archivo - La ginecóloga de HLA Clínica Montpellier Alicia Álvarez - HLA CLÍNICA MONTPELLIER - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ginecóloga de HLA Clínica Montpellier, la doctora Alicia Álvarez,ha defendido que el embarazo "no debe vivirse como una enfermedad" y ha destacado la importancia de mantener una vida activa durante la gestación cuando no existen complicaciones, siempre siguiendo recomendaciones médicas individualizadas para cada paciente.

"En un embarazo sin complicaciones, mantener una vida activa y realizar ejercicio físico adaptado suele ser beneficioso", ha explicado Álvarez con motivo del Día Internacional de la Obstetricia, que se conmemora cada 31 de agosto.

Por otro lado, uno de los grandes avances que ha tenido la obstetricia en los últimos, según la especialista, es la evolución del diagnóstico prenatal. Las mejoras en la ecografía obstétrica, las técnicas de cribado y diagnóstico prenatal y la capacidad para identificar determinadas complicaciones de forma cada vez más precoz permiten realizar un seguimiento más preciso y actuar antes cuando es necesario.

No obstante, Álvarez subraya que el progreso no puede medirse únicamente en términos tecnológicos ya que "también se ha evolucionado hacia un modelo de atención más personalizado, en el que se tienen en cuenta las características, necesidades y preferencias de cada mujer".

Esta personalización comienza, a su juicio, incluso antes del embarazo. Una consulta preconcepcional permite revisar los antecedentes médicos, la medicación, los hábitos de vida y las vacunas, además de optimizar aquellos aspectos que puedan influir en la gestación. Una vez iniciado el embarazo, los controles se adaptan a cada trimestre y permiten vigilar tanto la salud materna como el crecimiento y desarrollo fetal.

Tras ello, Álvarez ha destacado una dimensión que considera esencial: la emocional. "Muchas veces, las pacientes no necesitan únicamente que le digamos que todo está bien; necesitan comprender qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y saber que, además, pueden consultar todas sus dudas", ha apuntado.

Precisamente, mantener ese equilibrio entre innovación y humanidad es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la obstetricia actual según la ginecóloga. "El reto está en utilizar los avances tecnológicos de manera adecuada, evitando tanto la medicalización innecesaria como la realización de pruebas que no aporten un beneficio real para la paciente", ha añadido.

LA ATENCIÓN GINECOLÓGICA NO DEBE LIMITARSE AL EMBARAZO

Finalmente, la especialista hace hincapié en que la atención ginecológica no debe limitarse al embarazo. Las revisiones deben personalizarse en función de la edad, los antecedentes y las circunstancias de cada mujer, prestando especial atención a los programas de cribado del cáncer de cuello uterino y a síntomas como sangrados anómalos, dolor pélvico persistente o alteraciones importantes del ciclo menstrual.

En este sentido, Álvarez entiende la revisión ginecológica como "una herramienta de prevención y cuidado de la salud de la mujer a lo largo de toda su vida", y no únicamente como una consulta a la que acudir cuando aparece un problema.