Archivo - GeSIDA señala que el 57,5% de las mujeres con VIH reciben el diagnóstico en fases avanzadas, por un 49,9% en los hombres - PETRENKOD/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha señalado que el 57,5 por ciento de las mujeres con VIH reciben el diagnóstico en fases avanzadas, por un 49,9 por ciento en los hombres, situación que puede retrasar el inicio del tratamiento antirretroviral y aumentar el riesgo de complicaciones clínicas.

"La epidemia de VIH sigue teniendo características diferentes según el sexo y el género, y comprender estas diferencias es fundamental para mejorar el abordaje de la infección", ha explicado la presidenta de esta organización, la doctora María Velasco, con motivo de la celebración este domingo, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer.

Así, entre los factores que contribuyen a este diagnóstico tardío se encuentran una menor percepción de riesgo, menos frecuencia de pruebas diagnósticas en determinados contextos asistenciales y la persistencia de desigualdades sociales o culturales que influyen en el acceso a la prevención y a los servicios sanitarios.

Al respecto, Velasco ha recordado que, "aunque en España la incidencia es menor en mujeres que en hombres, esto no significa que el impacto sanitario y social del VIH sea menor para ellas". Por ello, se aboga por incorporar de forma efectiva una perspectiva de género, ya que existen divergencias epidemiológicas, biológicas y sociales que condicionan tanto su vulnerabilidad frente al virus como su evolución clínica y el acceso a las estrategias de prevención.

Según los datos más recientes del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), en 2024 se estimaba que 40,8 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo, de las cuales el 53 por ciento eran mujeres. Esta distribución refleja que, a pesar de los avances terapéuticos y preventivos, la epidemia mantiene una dimensión claramente marcada por factores de género, especialmente en determinadas regiones y contextos socioeconómicos.

TASA EN ESPAÑA

En cuanto a España, los últimos datos de vigilancia epidemiológica indican que en 2023 se notificaron aproximadamente 2.847 nuevos diagnósticos en hombres frente a 492 en mujeres, lo que supone una ratio cercana a 2,7 varones por cada diagnosticada. La tasa de nuevos diagnósticos también refleja esta diferencia, con 8 casos por 100.000 hombres frente a 2,9 por otras tantas mujeres.

Ahondando en estas diferencias entre sexos, desde GeSIDA se ha expuesto que, analizando el apartado biológico, ellas presentan características fisiológicas que pueden modificar la farmacocinética de los tratamientos antirretrovirales, es decir, la forma en que los fármacos se absorben, distribuyen y metabolizan en el organismo.

Además, algunos efectos adversos asociados a las terapias pueden manifestarse de forma diferente en mujeres, incluyendo alteraciones metabólicas, cambios en la densidad mineral ósea y variaciones en el peso corporal. Por su parte, los factores sociales siguen influyendo de forma significativa en la salud de las mujeres con VIH, como el estigma, la desigualdad económica y las barreras culturales en el acceso a la atención sanitaria.

Otro aspecto abordado por GeSIDA es el de la profilaxis preexposición frente al VIH (PrEP), que es una de las herramientas más eficaces para prevenir nuevas infecciones, pero su uso entre mujeres sigue siendo limitado en muchos países europeos. En España, ellas representan solo una pequeña proporción de las personas que reciben PrEP, a pesar de que continúan registrándose nuevos diagnósticos en este grupo poblacional.

De hecho, aunque alrededor del 14 por ciento de los nuevos diagnósticos corresponden a mujeres, su presencia entre las personas que utilizan PrEP es inferior al 1 por ciento en algunos programas, según datos del Sistema de Información de los Programas de PrEP (SiPrEP). A ello se añade que la evidencia científica también muestra que la eficacia de la PrEP oral depende en mayor medida de la adherencia en mujeres, ya que en mujeres cisgénero se requiere que sea prácticamente diaria para alcanzar niveles protectores adecuados en los tejidos genitales.

Por todo ello, "una de las prioridades debe ser mejorar el diagnóstico precoz del VIH en mujeres, especialmente en determinados contextos sanitarios donde el riesgo puede pasar más desapercibido por una menor percepción del riesgo, algunos factores socioculturales y la falta de estrategias de cribado adaptadas pueden contribuir a que muchas mujeres reciban el diagnóstico en fases más avanzadas de la infección", ha subrayado la vocal de la Junta Directiva de GeSIDA, la doctora María Jesús Pérez.

AVANCES EN INVESTIGACIÓN

No obstante, como aspecto positivo, este órgano de la SEIMC ha afirmado que la investigación reciente ha abierto nuevas vías para mejorar la prevención del VIH en mujeres mediante el desarrollo de tratamientos de acción prolongada. Los ensayos clínicos han demostrado que las formulaciones inyectables pueden ofrecer niveles de protección superiores a los de la profilaxis oral en determinados contextos.

De este modo, ha destacado el ensayo 'HPTN 084', que ha evaluado la eficacia de cabotegravir inyectable de larga duración administrado cada dos meses frente a la PrEP oral diaria con tenofovir/emtricitabina en más de 3.000 mujeres cisgénero. Los resultados han mostrado una reducción muy significativa del riesgo de infección por VIH con el régimen inyectable, con una tasa de incidencia notablemente inferior en comparación con la profilaxis oral.

Por último, Velasco y Elías han puesto de relieve que "visibilizar la realidad del VIH en mujeres es esencial para seguir avanzando en el control de la epidemia". "La igualdad en salud también pasa por comprender y atender las necesidades específicas de las mujeres que viven con VIH o que están en riesgo de adquirir la infección", han concluido.