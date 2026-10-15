FECMA celebra la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años

Archivo - Imagen de recurso de una mamografía. - PIXELFIT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) ha valorado positivamente, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama en España a mujeres de entre 45 y 74 años, con pruebas cada dos años, una medida que responde a una de sus reivindicaciones y se ajusta a las recomendaciones de la Unión Europea.

En este sentido, FECMA ha subrayado la importancia de que esta ampliación se implemente sin "demoras excesivas" y de que se agilice, "en la medida de lo posible", la lectura de las mamografías, así como la evaluación de los diagnósticos para identificar los supuestos de mayor riesgo.

Asimismo, insiste en que los programas de detección precoz deben desarrollarse bajo la supervisión y responsabilidad del sistema público de salud y reclama que el Ministerio de Sanidad disponga de todos sus datos. De igual manera, reitera la necesidad de contar con registros poblacionales de cáncer completos, homogéneos y actualizados en todas las comunidades autónomas.

A través de un manifiesto, FECMA también señala la necesidad de avanzar hacia una atención más equitativa y accesible para todas las mujeres afectadas por esta enfermedad, haciendo especial énfasis en la atención integral, el acceso a diagnósticos y tratamientos innovadores y la atención personalizada mediante equipos multidisciplinares.

Para evitar las desigualdades territoriales, reclama una cartera de servicios común y homogénea en todas las administraciones sanitarias, que garantice la misma calidad de atención con independencia del lugar de residencia.

"Valoramos positivamente la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años, una reivindicación que venimos defendiendo desde FECMA para avanzar en equidad y detección precoz. Ahora es fundamental que esta medida se implemente sin demoras", ha afirmado la presidenta de FECMA, Antonia Gimón.

El manifiesto también reitera el derecho de las mujeres con cáncer de mama a recibir información clara y completa sobre su enfermedad, los tratamientos y su impacto en la calidad de vida. Asimismo, FECMA destaca la importancia del acompañamiento a las pacientes, la sensibilización y la promoción de hábitos saludables para favorecer la detección precoz.

"En el caso de las mujeres con cáncer de mama metastásico, es especialmente importante atender también al impacto emocional, familiar y social de la enfermedad, escuchar sus necesidades y acompañarlas durante todo el proceso, teniendo siempre presente su bienestar y calidad de vida", añade Gimón.

FECMA reafirma que la sanidad debe ser considerada una "auténtica política de Estado" y defiende el mantenimiento de un sistema público de salud universal, gratuito, equitativo y de calidad.

Coincidiendo con el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad de 1986, la Federación reivindica la necesidad de actualizar el modelo sanitario para responder a las necesidades de los pacientes crónicos, pluripatológicos y con situaciones sociolaborales más complejas, reforzando la coordinación entre atención primaria, hospitales y servicios sociales.

Además, subraya la responsabilidad del Ministerio de Sanidad de garantizar la cohesión del Sistema Nacional de Salud y evitar las desigualdades territoriales.