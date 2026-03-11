Los farmacéuticos destacan su labor asistencial en el tratamiento de la endometriosis

Archivo - Imagen de recurso de una farmacia. - FEFE - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha resaltado la labor asistencial de los farmacéuticos en el tratamiento de la endometriosis, destacando su papel en la detección de la automedicación reiterada y del uso inadecuado de analgésicos.

Así, el Consejo General subraya que los farmacéuticos pueden entrevistar a los pacientes para indagar en los motivos por los que consumen frecuentemente los analgésicos y estar atentos a posibles efectos adversos, además de aportar información relevante.

En este sentido, indica que en mujeres en tratamiento con AINE (antiinflamatorios no esteroideos) de forma repetida o prolongada, el farmacéutico debe vigilar posibles efectos adversos gastrointestinales, cardiovasculares o renales y alertar sobre el uso excesivo.

Estas son algunas de las observaciones que el Consejo General publica en un informe, en el que se abordan las bases anatómicas y fisiopatológicas de la endometriosis, en el marco del Día Mundial de la Enfermedad, que se celebra el 14 de marzo.

Con este documento, el Consejo General pretende que haya una mayor concienciación sobre la magnitud de esta enfermedad, que afecta en todo el mundo a 190 millones de mujeres en edad reproductiva, y poner en valor la labor asistencial del farmacéutico.

En España, alrededor de un millón de mujeres se ven afectadas por esta enfermedad crónica que se caracteriza por la localización de fragmentos de endometrio fuera del útero, lo que induce una inflamación de carácter crónico. El informe propone establecer un abordaje integral de la endometriosis, que incluya el diagnóstico temprano, terapias eficaces y un enfoque multidisciplinar centrado en la paciente.

Como se expone en el monográfico, en muchos casos, la farmacia es el primer y más frecuente punto de contacto con el sistema sanitario, por lo que se sitúa como un entorno privilegiado para identificar patrones sugestivos de endometriosis: dolor menstrual incapacitante, absentismo laboral o académico asociado al ciclo o dolor asociado a las relaciones sexuales.

EL PROBLEMA DE LA ADHERENCIA

En este sentido, el trabajdo resalta que la orientación del farmacéutico en la promoción del uso racional de estos medicamentos y la información que puede ofrecer sobre los tratamientos indicados para la endometriosis es crucial, sobre todo porque suelen ser tratamientos prolongados y porque muchas mujeres lo abandonan o interrumpen por una percepción de eficacia insuficiente cuando el dolor no desaparece completamente o reaparece tras periodos de mejoría.

Por ello, apunta que el farmacéutico desempeña una función activa de detección precoz de problemas de adherencia a través de la revisión sistemática de la dispensación. Por ejemplo, intervalos excesivamente prolongados entre retiradas de anticonceptivos o progestágenos puede alertar sobre un posible incumplimiento.

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS COMPLEMENTARIAS

Más allá de los medicamentos y de la intervención quirúrgica, el Consejo General señala que existen medidas no farmacológicas de estilo de vida que pueden ser útiles para las mujeres con endometriosis, aunque advierte de que los datos disponibles en la actualidad muestran una eficacia heterogénea.

Así, el Consejo General indica que, en el caso de la actividad física, algunos estudios sugieren que puede modular la inflamación, mejorar el dolor y reducir la fatiga. En el caso del ejercicio aeróbico moderado y de fuerza parece que son beneficiosos en endometriosis, no solo por sus efectos antiinflamatorios sino también por su impacto sobre el estado de ánimo y la percepción del dolor. "Ahora bien, se requiere de un mayor volumen de datos y de mayor calidad sobre los efectos del ejercicio a largo plazo", añaden los farmacéuticos.

Respecto a la alimentación, el Consejo General subraya que la dieta mediterránea podría tener beneficios favorables, basándose en su perfil antiinflamatorio. Además, algunas pacientes refieren mejoría con la reducción de alimentos ultraprocesados o con estrategias específicas. "Pero estas deben individualizarse y supervisarse por el nutricionista o el endocrino, pues su correcta planificación es importante para evitar déficits nutricionales", finaliza el Consejo General.