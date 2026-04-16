La falta de conciliación y corresponsabilidad afecta en el autocuidado del 99% de las madres

Archivo - Madre cansada. - FIZKES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 99 por ciento de las madres señala la falta de conciliación y corresponsabilidad como "freno" para su autocuidado, lo que genera estados emocionales negativos en las mujeres como la ansiedad o irritabilidad, según los datos de la nueva encuesta realizada por Malasmadres y DKV.

Esta encuesta, contestada por más de 8.200 mujeres y cuyos resultados fueron presentados en el evento 'La Hora de Cuidarse', ha demostrado que la falta de tiempo, el cansancio y la sobrecarga son frenos para cuidarse mejor, ya que el 70 por ciento de ellas lo ve como un "obstáculo muy frecuente" para poder autocuidarse. Además, 3 de cada 4 mujeres aseguran que si el reparto de tareas y responsabilidades en el hogar fuera "más equitativo", tendrían "más tiempo para dedicarse a sí mismas".

Al mismo tiempo, el 82 por ciento de las madres reconoce "sentirse culpable" cuando dedica tiempo para sí misma. Esta culpa nace, en el 49 por ciento de los casos, de la carga mental, y en el 45 por ciento de los casos, de la sensación de que siempre hay algo más importante que atender antes que el propio autocuidado.

Respecto a las ideas asociadas al autocuidado, el 73 por ciento de las mujeres lo vincula con hacer ejercicio, mientras que solo el 27 por ciento lo relaciona con realizar revisiones médicas. Estos datos reflejan una "priorización invertida", ya que las prácticas que tienen que ver con lo estético siguen destacando frente a otras claves para el bienestar, como cuidar la salud mental (pedir ayuda o poner límites).

Para los expertos también es llamativo que mantener al día las revisiones médicas ocupe el último lugar entre las ideas asociadas al autocuidado, por detrás del ejercicio, el descanso, la estética o la alimentación.

DESBORDAMIENTO, IRRITABILIDAD O ANSIEDAD

El déficit de autocuidado en la salud tiene efectos "visibles", como el hecho de que el 82 por ciento de ellas sienta desbordamiento frecuente, el 80 por ciento declare irritabilidad, el 75 por ciento reconozca tristeza o desmotivación, dos tercios afirme sufrir ansiedad o que solo un 30 por ciento consiga dormir entre 7 y 8 horas diarias la mayoría de los días.

Además, ciertas mujeres sufren el caso de la 'generación sándwich', en la que tienen que cuidar simultáneamente de sus hijos e hijas, y de sus padres, madres o personas mayores. En estos casos, el 85 por ciento de las mujeres afirma que su carga mental aumenta "notablemente" y el 71 por ciento ve reducido "todavía más" su tiempo personal.

La fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena, ha sostenido que no se trata de que las madres "no quieran cuidarse", sino que no pueden "hacerlo solas".

"Cuando el 99 por ciento señala la falta de conciliación como freno, estamos ante un problema estructural. El autocuidado no puede seguir tratándose como una cuestión individual cuando los datos demuestran que es una cuestión colectiva. El cuidado de las madres es una responsabilidad social", ha destacado.

Por su parte, la directora de Comunicación en DKV, Patricia Sánchez, ha asegurado que los datos de la encuesta muestran la relevancia de seguir impulsando soluciones que faciliten a las mujeres el "acceso sencillo" a un cuidado integral de su salud.

"En DKV trabajamos para ofrecer una experiencia accesible y de calidad, con servicios que refuerzan la prevención y el bienestar físico y emocional en las distintas etapas de la vida. La colaboración con el Club de Malasmadres se enmarca en esta visión compartida: sumar capacidades para identificar necesidades, poner en marcha mejoras y acercar herramientas que contribuyan a una vida más saludable para las mujeres y sus familias", ha expresado.

'LA HORA DE CUIDARSE'

El evento 'La hora de Cuidarse', celebrado en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, ha reunido a 800 'Malasmadres' en una jornada que ha contado con el monólogo de Laura Baena, las herramientas prácticas para el autocuidado sin culpa de 'Patri Psicóloga' y una dinámica colectiva de movimiento y baile con Raquel López, poniendo el foco en el bienestar físico, emocional y social.

El objetivo de esta jornada ha sido transformar la mirada sobre el autocuidado y entenderlo como un derecho que está condicionado por "el contexto social y el apoyo que tengan las mujeres y madres" y hacerlo "sin culpa".