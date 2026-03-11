La exposición prolongada al calor en el embarazo "duplica" el riesgo de diabetes gestacional, según un estudio

Archivo - Una mujer embarazada, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) afirma que la exposición prolongada al calor en el embarazo "duplica" la probabilidad de diabetes gestacional, informa el centro en un comunicado este miércoles.

Ha analizado datos de atención primaria de más de 150.000 embarazos en el área metropolitana de Barcelona durante 12 años --entre 2011 y 2022--, y apunta a "una mayor vulnerabilidad en entornos socioeconómicos desfavorecidos".

Esta metodología ha permitido analizar tanto los efectos acumulados como los efectos retardados de la temperatura, "un aspecto poco explorado hasta ahora en relación con la diabetes gestacional".

La investigación muestra que la exposición acumulada durante 30 días consecutivos a temperaturas medias alrededor de los 21 o 23 grados (una media que incluye también las temperaturas nocturnas) puede duplicar el riesgo de diagnóstico de diabetes gestacional.

Los resultados ponen de manifiesto que no solo los episodios puntuales de calor extremo, sino también los periodos prolongados de temperaturas elevadas, pueden tener un impacto relevante sobre la salud materna.

Según la investigadora Laura Granés, "el impacto del calor no se produce necesariamente el mismo día, sino después de una exposición continuada durante semanas", y los resultados concuerdan con evidencias previas sobre que la exposición a temperaturas elevadas puede reducir la sensibilidad a la insulina y ralentizar el metabolismo de la glucosa.