Expertos piden perspectiva de género en patología dual y destacan que el 80% de mujeres tiene experiencias traumáticas - SAN JUAN DE DIOS ESPAÑA

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), el doctor Pablo Vega, ha advertido de que, en patología dual, "el 80 por ciento de mujeres tiene experiencias traumáticas" previas, por lo que este y otros expertos han hecho un llamamiento a tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de abordar esta casuística.

"Hace muchas décadas, la mayor parte de la investigación biomédica se hizo en hombres", por lo que se aprendió "la neurobiología de la adicción y las respuestas a los tratamientos desde muestras masculinas", ha señalado durante la celebración este miércoles del encuentro 'R-Conecta', que ha organizado San Juan de Dios España en Madrid y que, en esta ocasión, se ha desarrollado bajo el título 'Patología dual en la mujer: enfermedad mental y adicciones desde una perspectiva de género'.

"Cuando empezamos a estudiarla con población femenina, vimos que muchas trayectorias de consumo estaban relacionadas con violencia y traumas", entre otras circunstancias, ha señalado Vega, para añadir que ahora se tiene el "conocimiento" para "saber cuál es el motivo por el que la mujer y el hombre tienen estos problemas".

En este contexto, ha puesto de relieve la importancia de la perspectiva de género, y es que existen "diferencias respecto al consumo", y estas, que son "pronunciadas", se producen "no solo en la sustancia, también en las motivaciones del consumo" y "la evolución clínica y los mecanismos neurobiológicos asociados". Por ello, considera que "hay que adaptar recursos específicos sobre el género".

"En hombres es más habitual el consumo de alcohol, cannabis, cocaína y otras drogas ilegales", ha reflejado, mientras que ha señalado que en mujeres también se da el de benzodiacepinas; de hecho, ha afirmado que en consumo crónico, "dos de cada tres son mujeres", en las que existe "un patrón muy solitario y ocultado". Además, en cuanto a los trastornos mentales, ha sostenido que ellas "sufren más depresión y ansiedad".

En la misma línea se ha mostrado el director médico de los madrileños Clínica Nuestra Señora de la Paz y Centro San Juan de Dios Ciempozuelos, el doctor Álvaro Pico, quien ha insistido en el "diferente" abordaje que merecen ambos sexos en este ámbito. "En hombres, se observan más sustancias estimulantes en circunstancias lúdicas", ha explicado, para señalar que las mujeres consumen "más hipnosedantes"

LA ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS "ES MÁS DIFÍCIL"

Junto a ello, ha compartido que en ellas existen "altísimas tasas de presencia de violencia y traumas tanto en la infancia como en el proceso vital". Por ello, "la accesibilidad a los recursos es más difícil", y es que hay "estigma", ha manifestado, aunque ha celebrado que "ha ido evolucionando el número de mujeres que ha ido entrando a estos servicios" y "ahora está en torno al 30 por ciento".

Por su parte, la subdirectora general de Adicciones del Instituto de Adicciones Madrid Salud, Beatriz Mesías, ha incidido en que la perspectiva de género es "muy importante", ya que las mujeres "tienen un doble problema de acceso". "Cuando una mujer consume, está más penalizado y más cuando desarrolla una adicción", y esta siente "bastante culpa y vergüenza", ha declarado, tras lo que ha subrayado también ella que "muchas mujeres tienen antecedentes de violencia de género" y "no lo reconocen desde el principio".

"Tenemos que buscarlas donde están, en los centros de Atención Primaria, en centros de servicios sociales", ha subrayado, para ahondar en la relevancia de la formación, ya que "los mensajes tienen que ser inclusivos y dirigidos". "Es fundamental que el profesional tenga conocimiento suficiente" para atender a estas mujeres "de forma adecuada", ha señalado Pico al respecto, mientras que Vega ha asegurado que es necesaria "la formación del profesional" en materia "de violencia de género".

"Queda mucho por hacer: formar a profesionales y formar a la sociedad", ha señalado en este sentido la integradora social en la Asociación Estatal de Patología Dual (Asepadual), Rocío Rodríguez, lo que ha corroborado la directora de la Plataforma Madrileña de Entidades para la Asistencia a la Persona Adicta y su Familia (FERMAD VIVE CONTIGO), Yolanda Valero, que considera que la actualización profesional es "fundamental".

Además, esta última se ha referido a "servicios sociales, médicos de Atención Primaria" y "policía", que son elementos que se relacionan con estas mujeres, "pero no saben como tratar con personas de estas características". "No digo que tengan que ser expertos, pero sí que sean capaces de detectar estas situaciones para poder derivar", ha afirmado, para agregar que estas mujeres sufren "tres estigmas".

"Las adicciones son una enfermedad, pero socialmente no está tan claro", ya que "se habla de personas viciosas y que no tienen voluntad", y "sucede lo mismo en Salud Mental", ha expresado, destacando, junto a ello, que "los mandatos de género están ahí". "Una mujer con patología dual no cumple los mandatos, no es cuidadora, no es sumisa", por lo que "los estigmas se multiplican", algo que empeora si se trata "de mujeres en situación de calle, de prostitución", ha explicado.

Valero ha sostenido también que "con el hombre se es más permisivo con ciertas conductas" y "cuenta con más red de apoyo". Debido a ello, existe "deterioro de las mujeres al llegar a pedir ayuda", y es que "pueden tardar hasta cinco años más" en pedirla que un hombre, ha subrayado, por su parte, Rodríguez, quien ha añadido que se la ve "como elemento fallido de la sociedad", mientras que al hombre se le observa "como enfermo".

SAN JUAN DE DIOS SE DEDICA "A CUIDAR Y ACOMPAÑAR"

Previamente al abordaje por parte de estos expertos de aspectos como la perspectiva de género, el estigma asociado en este ámbito, la importancia de la formación y la existencia de traumas previos en la mujer con patología dual, y una vez expuesto el testimonio de Natalia de la Torre, quien fue tratada en Clínica Nuestra Señora de la Paz, de la que "salió una persona nueva", el director general de San Juan de Dios España, Josep Pifarré, ha recordado que en esta Orden se dedican "a cuidar y acompañar e intentar dar oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad".

"Estamos mejor ahora que hace 30 años", cuando "la red de Salud Mental era muy incipiente" y "la red de drogodependencias no solía depender de los sistemas de salud", ha apuntado. "Ahora, los sistemas se han integrado", ha celebrado, mientras que la directora de la Unidad Territorial III de esta entidad, Elena Urdaneta, quien ha intervenido telemáticamente, ha destacado que "muchas patologías afectan de diferente manera a las mujeres y a los hombres".

"Hay que ser capaces de dar una respuesta integral a las personas pensando en sus necesidades", ha proseguido, al tiempo que ha afirmado que "en los centros de San Juan de Dios de Madrid -y los de toda España-", se quiere "ofrecer una continuidad asistencial para estas personas". "Son mujeres muy valientes que, muchas veces, sufren ese juicio", ha subrayado.

El cierre de esta cita ha corrido a cargo de la gerente asistencial de Hospitales de Madrid, Mercedes Navío, que ha puesto de relieve la "responsabilidad institucional y asistencial" en relación con esta materia. "Cuando enfermedad mental y adicciones coexisten en la mujer, la vulnerabilidad no es solo clínica, es también social", y hay "estigma y dificultades de acceso a los recursos", ha manifestado.

"Si los modelos asistenciales no se ajustan, si el sistema llega tarde o mal, tenemos la responsabilidad añadida de continuar mejorando" para "garantizar una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo", ha expresado, para concluir afirmando que es necesaria una "alianza" de "recursos asistenciales, comunitarios y políticas públicas ambiciosas".